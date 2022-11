Le jour du Souvenir à Richmond

Richmond —Une cinquantaine de personnes se sont réunies face au cénotaphe à Richmond pour le jour du Souvenir commémoré dans une cérémonie sobre, mais touchante.

La commémoration a eu lieu au cénotaphe le vendredi 11 novembre à 11 h. Elle était organisée par la filiale 15 de la Légion royale canadienne en partenariat avec la Ville de Richmond.

Dignitaires, familles et amis ont déposé des gerbes de fleurs en souvenir et en hommage à ces Canadiens qui ont servi leur pays.

« C’est important. C’est le jour du Souvenir. Il est essentiel de se rappeler que des soldats ont perdu la vie pour que nous puissions conserver nos démocraties », de dire Bertrand Ménard, maire de Richmond.

« Le jour du Souvenir est d’une importance capitale en ce qui me concerne. Il est crucial d’honorer la mémoire de ces femmes et ces hommes qui ont donné leur vie afin qu’aujourd’hui nous puissions vivre dans un monde libre. Puisse leur dessin tragique nous servir afin de promouvoir et de perpétuer la paix », de dire le député de Richmond, André Bachand.