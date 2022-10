Le Centre de répit Théo Vallières en campagne de financement

Windsor – Le Centre de répit Théo Vallières est actuellement en campagne de financement. Dans ce sens, l’organisme lance une série de tirages qui débutera le vendredi 21 octobre.

Les billets, vendus au coût de 60 $ l’unité, sont valides pour dix tirages. Au total, seulement 400 billets ont été mis en circulation.

Chaque tirage met en jeu deux prix, un premier de 700 $ et un deuxième de 250 $, pour un total de 9500 $ en prix.

« C’est une activité de financement extrêmement importante pour le Centre de répit Théo Vallières. Nous souhaitons que les gens puissent être aussi généreux qu’à l’habitude », insiste Roxanne Vallières, fondatrice de l’organisme.

Les tirages auront lieu les vendredis à 9 h au journal Actualités – L’Étincelle, 193, rue Saint-Georges à Windsor.

« Le Centre Théo Vallières est un organisme à but non lucratif qui a pour but d’offrir à nos jeunes, à nos adolescents et à nos adultes scolarisés qui vivent avec une déficience intellectuelle légère à moyenne des activités des plus simples de la vie du quotidien », raconte Mme Vallière.

Autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, des activités comme des promenades dans le quartier, des séances de bricolage, des petits ateliers de travail (cuisine, lessive, jouets) adaptés pour eux, des promenades au parc et de la baignade, sont offertes à la clientèle.

« Les usagers peuvent ainsi avoir la chance de voir des amis à l’extérieur de l’école ce qui n’est pas toujours évident », souligne Mme Vallières

Le Centre Théo Vallières, c’est offrir à des parents, tout simplement, de s’arrêter et de reprendre leur souffle. Le but est aussi d’offrir le plus de flexibilité possible pour accommoder les parents.

« Notre Centre est récréatif, une place pour eux où il fait bon vivre. À cause du surplus de demandes de service, nous avons dû louer des locaux à l’école secondaire du Tournesol de Windsor. Actuellement, nous avons 43 usagers inscrits », mentionne la directrice du Centre de répit.

Des billets pour les tirages sont disponibles au Journal Actualités – L’Étincelle.