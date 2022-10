Défi Handicap des Sources inaugure son Espace Défi

Val-des-Sources — Le mercredi 28 septembre dernier, l’organisme Défi Handicap des Sources avait convié la population, membres partenaires, personnalités du monde politique, ainsi que les médias, à l’inauguration officielle de ses nouveaux locaux situés au 245 de la rue du Roi à Val-des-Sources.

Tous ont pu bénéficier de ce moment particulier pour découvrir le nouvel environnement de travail des membres de l’organisation.

L’endroit renommé, Espace Défi, rejoint une panoplie de liens significatifs pour l’organisme communautaire, alors que la lettre E met en lumière la différence et que le mot complet rappelle le mystère et les exploits d’avancées, que représente la conquête de cette immensité. Avec l’ouverture de ces locaux, s’ajoutent trois nouveaux services spécialement adaptés à ceux déjà existants.

Il s’agit de l’Espace-Relais, qui offre une surveillance d’élèves handicapés, âgés entre 12 et 21 ans. Nous retrouvons l’Espace-Jeunes, destinés aux 14 ans et plus, ainsi que tous ceux qui sentent jeune.

Il y a aussi l’Espace-Adultes qui s’adresse aux 21 ans et plus, pour que les bénéficiaires puissent se sentir comme à la maison et profiter d’un lieu de socialisation, de formation et de divertissement.

« En 11 ans d’existence de l’organisme, le nombre de projets a triplé, tout comme le nombre de ressources et d’utilisateurs. Les nouveaux locaux nous permettront de répondre aux besoins de toutes les familles. Nous voulons permettre à chaque individu de développer pleinement son potentiel et de participer activement à la vie sociale. L’Espace Défi est aménagé à l’image de notre clientèle, de façon à favoriser l’accessibilité pour tous. Le souhait pour Défi Handicap des Sources est que chacun trouve sa place dans notre communauté, sans distinction. Nous espérons stimuler davantage d’ouvertures aux différences, afin qu’ensemble nous bâtissions une société plus inclusive. », de mentionner par voie de communiqué, Mme Louise Vigneux, directrice générale de l’organisme.

La réalisation de ce projet fut notamment rendue possible grâce à l’implication de la MRC des Sources, la caisse Desjardins des Sources, le Programme Petits Établissements accessibles du gouvernement du Québec, de même que par l’apport du très généreux don de 17 000 $ reçu en début d’année, de la part de la Corporation de la Ressource intermédiaire d’Hébergement de la MRC d’Asbestos.