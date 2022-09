La Maison des jeunes de l’Or blanc célèbre ses 40 ans

Val-des-Sources —Le samedi 24 septembre prochain sera une journée de festivités pour la Maison des jeunes de l’Or blanc, alors que celle-ci célèbrera avec la population, son 40e anniversaire de fondation.

L’événement se déroulera entre 11 h et 17 h sur le site même de la MDJ, soit au 530 de la 1re avenue à Val-des-Sources. Kiosques de hot dog et rafraichissements à faibles coûts, ainsi que la musique et les toujours très populaires Queues de Castor seront disponibles sur place pour l’occasion.

Cette activité sera rendue possible grâce à l’implication de précieux partenaires telle que la ville de Val-des-Sources, l’association des pompiers de Val-des-Sources, Mobiles Queues de Castor Rive-Sud, DJ TO, CDC des Sources, Regroupement des maisons de jeunes du Québec ainsi que la MRC des Sources.

Fondée officiellement en septembre 1982, la Maison des jeunes de l’Or blanc continue d’accueillir sur base volontaire, la présence des jeunes de la région, âgés de 12 et 17 ans, en leur offrant un milieu actif, adapté et encadrant.