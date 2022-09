Une formation en soutien psychologique pour les conjoints des membres du service incendie de Danville

Danville —La municipalité de Danville offrira une formation proactive de soutien et d’aide à la détection de symptôme post-traumatique, aux conjoints-conjointes des membres de son service incendie.

Cette formation se veut certainement un outil de première importance pour les pompiers et leur famille, alors que ces derniers pourraient être confrontés à une situation de blessure traumatique dans le cadre de leur travail.

« Nous avions déjà reçu la question, provenant de la conjointe d’un sapeur, à savoir si des formations existaient pour que les proches puissent reconnaitre et détecter de potentiels signes ou comportements pouvant s’apparenter à une blessure psychologique. Or, devant la pertinence de cette question, nous avons entamé des recherches en ce sens et avec l’appui de l’équipe municipale, nous avons mandaté une intervenante pour offrir tout à fait gratuitement, un atelier d’aide spécialement adapté sur le sujet pour les conjointes de nos membres. », de confier le directeur du service incendie danvillois, M. Alain Roy.

Cet atelier, formatif d’une durée de 4 h sera assuré par Mme Isabelle Loignon, intervenante spécialiste qui est elle-même issue du milieu des pompiers et de premiers répondants. Détenant un certificat en psychologie et un second combiné en psychologie et en travail social de l’Université de Sherbrooke, Isabelle Loignon est formatrice dans le domaine depuis 2016.

« Pour le moment il s’agit d’un premier geste que nous voulons poser en prévention pour nos pompiers et leurs proches, mais nous n’excluons pas la possibilité de répéter l’expérience ou d’ajouter d’autres formations dans l’avenir. Il est certes des plus importants pour nous de maximiser le soutien à nos membres et leurs familles. », de conclure le directeur de la caserne 47.