Le refuge pour animaux exotiques Nature Sauvage s’installe à Val-des-Sources

Val-des-Sources —Les anciens locaux de la cordonnerie GL, au centre d’achats de Val-des-Sources, ne seront pas demeurés inoccupés très longtemps, alors qu’un refuge pour animaux exotiques et un service d’animalerie y sont maintenant installés.

Monsieur Yannick Mercier et sa conjointe Linda Delage, ce sont les propriétaires du Refuge Nature Sauvage. Il s’agit d’une entreprise dûment enregistrée au gouvernement à titre de refuge officiel, elle se spécialise notamment dans l’accueil, l’hébergement et la rééducation d’animaux exotiques abandonnés et/ou nécessitant des soins particuliers.

Opérant sans aucune subvention particulière, les propriétaires font preuve d’ingéniosité pour parvenir à couvrir une partie des frais reliés à leur passion animale, dont la mission première est de sauver une vie à la fois.

« Nous travaillons de concert avec la SPA de l’Estrie, le Zoo de Granby, divers vétérinaires, ainsi qu’une multitude d’autres organismes en protection et santé animale. », de mentionner M. Mercier.

« J’œuvre officiellement dans le domaine depuis 1996, mais étant petit je m’intéressais déjà beaucoup aux animaux, or comme mon père était biologiste cela m’a permis d’approfondir mes connaissances sur le sujet au fil des ans. Malgré le fait que cela fait bon nombre d’années que l’on est actif, il s’agit de la première fois que nous avons réellement pignon sur rue. Comme les coûts d’exploitations sont tout de même très élevés et que nous ne sommes pas là pour vendre les animaux rescapés, nous avons ajouté une petite boutique adjacente au refuge, où l’on peut notamment retrouver de petits reptiles, lézards, poissons, insectes ainsi que de la nourriture et équipement de bases pour ces types d’animaux. Cela, jumelé aux dons que l’on reçoit de la population, nous permet d’amenuiser quelque peu les frais mensuels, qu’engendre notre service. Heureusement, nous avons la chance de pouvoir compter sur l’aide grandement appréciée de six généreux bénévoles pour nous épauler dans notre pratique. » , de poursuivre l’homme, qui travaille également comme infirmier à l’urgence de l’hôpital de Val-des-Sources.

Le refuge héberge présentement près d’une quinzaine de perroquets confiés par la société protectrice des animaux de Sherbrooke, à la suite d’une intervention de celle-ci, il y a de cela quelques mois.

« Il est important pour nous de faire connaître le refuge et de clarifier sa mission. Nous voulons être des acteurs de formations et d’informations, autant au niveau des écoles que de la population en générale, afin de bien expliquer aux gens tout ce que ça peut impliquer comme soins et besoins à fournir, un animal exotique. Nous avons reçu un très bel accueil des gens de la municipalité et du maire de Val-des-Sources, de même que de la part du propriétaire de notre boutique. Il n’y a pas d’inquiétude à y avoir concernant les types d’animaux que l’on héberge, car ils sont sans dangers et nous sommes dotés de systèmes de sécurités spécialement adaptés. Je voudrais d’ailleurs remercier le service incendie de Val-des-Sources, pour avoir répondu très rapidement à une alarme de fumée survenue dans nos locaux. Leur professionnalisme nous aura permis d’épargner l’ensemble de nos pensionnaires. », a-t-il ajouté.

Également grandement impliquée dans les opérations quotidiennes, madame Delage, souligna pour sa part qu’un programme de parrainage d’oiseaux du refuge est actuellement possible, cela permet entre autres choses de lui rendre visite, aider à sa nutrition et ses soins.

De plus, un concours de peinture, pour les 18 ans et plus sera lancé au profit du refuge, alors que les gens inscrits avant le 1er août pourront peindre les oiseaux à becs crochus, qui seront sur place et courir la chance de se mériter l’un des trois prix en compétitions, qui seront remis durant la fin de semaine de la fête du Travail. Plus de détails disponibles en se rendant directement chez Nature Sauvage enr.