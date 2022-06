Faire la différence pour les jeunes

Val-des-Sources - En début de juin s’est tenu l’assemblée générale annuelle du Carrefour jeunesse-emploi dans ses nouveaux locaux de Richmond devant une vingtaine de personnes. L’ambiance était à la fête puisque c’était la première occasion de se rassembler depuis deux ans. L’activité a aussi permis la visite des locaux qui ont été agrandis et rénovés durant cette période.

Mme Bibeau a présenté son équipe dont elle est très fière. Cette équipe fait « LA » différence pour de nombreux jeunes. Elle a ajouté que : « Sentir qu’on fait la différence, c’est ce qui nous motive et qui donne du sens à notre travail ». Les valeurs de l’équipe sont d’ailleurs l’excellence du travail bien fait, l’agilité pour réagir aux imprévus « en se retournant sur un dix cents », la collaboration et la bienveillance.

Dans son rapport annuel, la directrice a souligné que l’organisme avait accompagné près de 600 jeunes cette année dans leur cheminement vers l’emploi. L’organisme offre un vaste de gamme de services qui vise ultimement à outiller les jeunes pour qu’ils puissent prendre leur place sur le marché du travail. Des services et activités variées en volontariat, bénévolat, entrepreneuriat, écocitoyenneté, réussite éducative, persévérance scolaire, développement de l’autonomie, orientation, réseautage et installation dans la région, accompagnement à la fin des études secondaires et bien sûr les traditionnels services d’aide à la recherche d’emploi. Fait intéressant, 77% des jeunes ayant bénéficié de services d’aide à l’emploi étaient en emploi ou avaient fait un retour aux études à la fin de leur participation.

Le président monsieur Rémi-Mario Mayette qui terminait une implication de plus de 12 ans au conseil d’administration a reçu un hommage bien mérité pour souligner le travail accompli au cours de plus de 100 séances de conseil d’administration. Il a dit avec émotion : « Je suis fier de l’évolution du Carrefour jeunesse-emploi, reconnaissant envers tous les membres du conseil d’administration que j’ai côtoyés et qui travaillent trop souvent dans l’ombre. Je me sens choyé d’avoir travaillé avec une directrice générale qui a le bien être des jeunes tatoués sur le cœur et qui sait transmettre sa passion à toute l’Équipe. Il conclue en disant : « J’ai accepté de m’impliquer pendant de nombreuses années parce que je crois à la mission, en la direction et en l’équipe. »

Deux nouveaux administrateurs ont choisi de rejoindre la belle aventure du Carrefour jeunesse-emploi, soit madame Jessica Gagné du secteur de Richmond et madame Amélie Hinse du secteur de Warwick.