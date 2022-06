La Fête nationale du Québec présente « Notre langue aux mille accents »

Actualités-L’Étincelle - Bien que la pandémie ne soit pas totalement une histoire du passé, c’est le cœur rempli d’espoir que le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) et le Comité de la Fête nationale du Québec à Montréal (CFN) présentent avec fierté la thématique 2022 de la Fête nationale du Québec.

C’est notre langue aux mille accents qui animera les célébrations du 23 et 24 juin prochain ! Nos expressions plus colorées les unes que les autres font partie de notre culture et de notre héritage et nous souhaitons leur donner une place d’honneur. Cette année, on se retrouve enfin : parce qu’on a hâte de jouer de la musique à bouche, de swinguer la bacaisse dans l’fond de la boîte à bois, de se mettre sur notre 36, un soir de Saint-Jean, comme avant, pour se dire en se bécotant : on est passé à travers.

Pour cette édition qui se veut rassembleuse, la campagne se décline en quatre affiches avec comme slogan « Notre langue aux mille accents ». Quatre expressions bien festives et invitant à la Fête sont illustrées de façon vivante et ludique. Ces visuels nous rappellent nos hivers enneigés, notre force dans l’adversité, nos soirées d’été endiablées et notre sens de la fête ! Cette année, on a envie de dire aux Québécois.es : « Attache ta tuque, sois vite sur tes patins, tire-toi une bûche et lâche ton fou ! ».

La Fête nationale invite toute la population à s’abreuver des expressions d’ici et à venir festoyer fièrement sur l’un des nombreux sites.