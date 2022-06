Québec contribue au projet d’acquisition de génératrices pour la station CJAN

Val-des-Sources —La coopérative radio web médias des Sources, pourra compter sur un coup de main supplémentaire dans son projet d’acquisition de génératrices pour une alimentation d’appoint à la station CJAN, alors que le député de Richmond M. André Bachand annonçait le 25 mai dernier, l’octroi d’une aide financière de 4 500 $ au projet.

La station radiophonique CJAN-FM 99,3 à Val-des-Sources est l’une des rares stations membres de l’association des radios régionales francophones, à ne posséder aucune infrastructure d’appoint en cas de panne de courant.

Tel que la règlementation du CRTC l’oblige, la station possède les équipements de service d’alertes utilisés pour les urgences et alertes Amber.

Toutefois, en cas de panne d’électricité, CJAN n’est plus en mesure de répondre à cette exigence. Or, comme la région a été touchée de manière particulièrement récurrente par des pannes de courant au cours de la dernière année, la station CJAN s’est donc retrouvée hors des ondes à six reprises, pour des durées variant de 15 minutes à 24 heures.

Rappelons que pendant la crise du verglas CJAN n’avait pas été en mesure de diffuser d’information pendant plus de trois jours.

Le projet consiste donc en l’achat et l’installation de deux génératrices de 10 KW au studio de la rue Hilaire, ainsi qu’à l’antenne du chemin Laroche. Évaluées à 37 000 $, ces acquisitions sont également rendues possibles grâce à l’apport de la Coopérative, ainsi qu’à une subvention de 15 000 $ de la MRC des Sources.

Le député André Bachand souligna le fait qu’il devenait incontournable pour la station de se procurer ces génératrices, afin d’assurer le maintien des services à la population et l’accès à l’information en lien avec leur sécurité, en cas de panne.

« Nous sommes tous témoins des changements climatiques qui bouleversent notre planète et la pandémie nous aura démontré l’importance de posséder les équipements adéquats pour livrer notre mission d’information, particulièrement pour répondre aux mesures d’urgence. Avec l’aide du député de Richmond, André Bachand et l’ensemble des maires de la MRC des Sources, par l’acquisition de cet équipement d’appoint, nous assurons la population de demeurer à leur service en tout temps. », explique M. Gilles Vachon, président de la Coopérative radio web média des Sources.