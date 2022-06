André Bachand contribue à un abri-toit pour aînés

Saint-Claude —Le député de Richmond, André Bachand, accorde une aide financière de 10 000 $ au Groupe d’entraide FADOQ de Saint-Claude afin de contribuer à l’aménagement d’un abri-toit permanent qui permettra aux aînés de la région de se rassembler et de prendre part à leurs activités extérieures, peu importe la température.

Ce toit protégera les aînés des pluies printanières et automnales et du soleil ardent de l’été, ce qui aura comme impact d’allonger de façon importante la période des activités extérieures. Cet équipement favorisera la socialisation des aînés et contribuera de façon importante au fait qu’ils puissent vieillir en santé.

« Vieillir constitue un défi majeur que nous devrons tous surmonter un jour ou l’autre. Je considère qu’il est essentiel de mettre toutes les chances du côté de nos aînés afin de leur permettre de vieillir en santé. Et ça passe indéniablement par l’aménagement d’infrastructures qui leur permettra de demeurer actifs tant physiquement que socialement. Le projet du Groupe d’entraide FADOQ de Saint-Claude est un incontournable en ce qui me concerne. Il sera hautement bénéfique pour les gens du secteur », souligne André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale.

Le fait de se sentir moins seul serait bénéfique et développerait le goût de participer et de s’amuser. Cet abri permettra ainsi de réduire l’isolement et de favoriser la participation de la population vieillissante, en plus de réduire l’anxiété.

« Ce projet deviendra un lieu pour les activités extérieures estivales grandement apprécié lorsque la température sera moins clémente. Nous sommes reconnaissants de l’aide apportée par M. Bachand et son équipe », mentionne Hervé Provencher, maire de la municipalité de Saint-Claude et président du groupe d’entraide FADOQ.

On s’attend à ce que le toit soit installé sous peu ce qui fera en sorte que les aînés de Saint-Claude et des environs pourront en bénéficier dès cet été. L’équipement profitera aussi aux jeunes fréquentant les camps de jour.