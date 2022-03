Une semaine de la Popote Roulante soulignée de belle façon dans la MRC des Sources

Val-des-Sources — Du 20 au 27 mars dernier se tenait la semaine québécoise des popotes roulantes (SQPR) et l’évènement fut souligné de belle façon un peu partout à travers la province, dont notamment dans le MRC des Sources.

Ils étaient bon nombre d’élus et intervenants sociaux communautaires à venir généreusement donner de leurs temps en accompagnant l’équipe du centre d’Action bénévole des Sources dans la distribution de repas à domicile.

De ce nombre, mentionnons entre autres, le député de Richmond M. André Bachand, M. Hugues Grimard, maire de Val-des-Sources et préfet de la MRC, ainsi que la mairesse de Danville, Mme Martine Satre, qui sont venus prêter mains fortes à l’équipe de la Popotte Roulante, en allant à la rencontre des citoyens.

Se sont joints à eux, quelques conseillères et conseillers municipaux des municipalités de Danville et Val-des-Sources, de même que des membres des brigades incendies des deux villes, intervenants sociaux et valeureux bénévoles également. Scindés en petits groupes, ces derniers se sont réparti l’action communautaire journalièrement au cours de la semaine. Voilà un geste que le nouveau directeur général du CAB des Sources, M. Christian Boucher, le responsable du service M. David Généreux, ainsi que l’ensemble de l’équipe ont certainement des plus appréciés.

Rappelons que la Popote Roulante est un service fort important dans la MRC, alors qu’elle cuisine et livre des centaines de repas chauds, comprenant soupe, repas principal et dessert, chaque semaine, ainsi que des mets congelés emballés sous vide, toujours en répondant aux critères d’exigences de la MAPAQ, et ce, au plus faible coût possible.