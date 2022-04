Retour du Grand Bazar Familial, ce samedi 2 avril

Val-des-Sources — C’est ce samedi 2 avril, que le désormais traditionnel bazar familial, parrainé par la Maison des familles Famillaction, se déroulera de 10 h à 14 h au centre des loisirs Notre-Dame-de-Toutes-Joies de Val-des-Sources.

Affichant complet pour ce qui est du nombre de tables disponibles, les visiteurs seront ainsi en mesure de visiter les 34 tables d’exposants et de la multitude d’organismes jeunesse présents sur place, lors de cette 9e édition du bazar familial.

Tous désireux de partager et faire profiter d’autres familles d’items pour enfants à bon prix, il s’agira certes d’un moment propice pour découvrir plusieurs articles et créations originales pour enfants de 0 à 16 ans, qui seront mis à l’honneur lors de cette journée.

Parmi les intervenants sur place, mentionnons notamment la présence de représentants des municipalités de Val-des-Sources et de Danville, ainsi que le baseball mineur des Sources.

Mentionnons également la présence de trois éducatrices en milieu familial qui sont présentement en période de levée de fonds en vue de leur projet commun de participer à la 2e édition du Rose Trip Sénégal à la fin mars de 2023.

Mesdames Caroline Côté, Caroline Cloutier et Pamela Beaudet forment l’équipe Éducatreek et celles-ci s’envoleront pour l’Afrique afin de vivre une expérience de trek à travers les paysages sénégalais où introspections, dépaysements et dépassements de soi seront à l’horaire de leur expédition hors de l’ordinaire.

Ce trek d’orientation 100 % féminin se veut porteur par la vocation des participantes à mener à bien des projets tournés vers les enfants en difficulté, dont la construction d’une extension d’infrastructure scolaire à Saly, via l’organisme partenaire Cap écosolidaire.

Pour de plus amples renseignements au sujet du Bazar familial 0-16 an de la MRC des Sources, on peut communiquer avec l’organisatrice de l’évènement, Mme Joannie Filion par téléphone au : 819-740-6226 ou encore par courriel à l’adresse joannie_filion@hotmail.com.