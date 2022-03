OptoPlus de Val-des-Sources fait don de 1380 $ au CAB des Sources

Val-des-Sources —Le 9 mars dernier, le Centre d’Action Bénévole des Sources a reçu un précieux coup de pouce de la part de la clinique optométrique et lunetterie OptoPlus de Val-des-Sources, alors que celle-ci a remis à l’organisme communautaire, un don monétaire de l’ordre de 1380 $.

Le chèque fût présenté au directeur général du CAB, M. Christian Boucher par Mme Jessica Aube, assistante en optométrie et employée de la clinique, située au centre commercial de la première avenue. Monsieur Boucher tenait d’ailleurs à remercier chaleureusement la direction et l’ensemble de l’équipe de la clinique de soins visuels pour cette généreuse contribution.

Ces argents permettront notamment l’achat de denrées fraîches, telles que des fruits, légumes, œufs, lait, pains et viandes, le tout afin d’aider à couvrir les besoins alimentaires de plus en plus grandissants dans la collectivité. Rappelons que le service de dépannage alimentaire vient actuellement en aide à plus de 185 familles, dont 235 enfants et ce à toutes les deux semaines.