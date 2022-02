Des conférences sur les défis des relations avec les autres

Richmond — Le Centre d’action bénévole (CAB) de Richmond organise des conférences sur les relations avec les autres selon la réputée méthode ESPERE.

La conférence d’introduction se tiendra à deux reprises, soit le mercredi 6 avril, de 18 h à 21 h, et le jeudi 7 avril, de 13 h à 16 h. La séance d’approfondissement se déroulera le jeudi 14 avril, de 13 h à 16 h. Elles auront lieu au Centre d’art de Richmond. C’est gratuit et les conférences s’adressent aux bénévoles du Centre et à la population en général.

La Méthode ESPERE (développée par Jacques Salomé) se veut pragmatique dans le sens où elle inscrit sa pratique au quotidien de la vie familiale, conjugale, scolaire ou dans le monde de l’entreprise et des rapports socio-économiques. Elle s’articule autour de concepts de base qui en constituent la pierre angulaire, d’outils communicationnels et de règles d’hygiène relationnelle qui sont autant de balises pour favoriser des échanges en réciprocité, porteurs de vitalité et de créativité.

C’est le formateur en communication relationnelle Serge Beaudette qui offrira les conférences.

Outil

« Ce sont des outils pour dénouer des situations tendues et pour voir comment créer de nouveaux ponts avec l’autre. On verra comment se respecter et respecter l’autre. C’est donc la façon la plus efficace pour savoir comment bien vivre dans toutes nos relations », souligne Geneviève Ayotte, coordonnatrice des services en maintien à domicile au CAB de Richmond.

Le financement de cette activité provient du gouvernement qui avait mis en place un programme pour aider les gens à bien se porter après les confinements.

« Le travail sur soi et les relations avec les autres ont toujours été d’actualité. Avec la covid, c’est encore plus pertinent. Les défis relationnels sont encore plus présents. Pendant la pandémie, nous avons sentir surgir des peurs et des craintes. Les gens se sentaient plus loin avec le confinement. Par exemple, avec la popote roulante, nous devons rester plus distants avec les gens desservis », soutient Mme Ayotte, en mentionnant que le site Internet du CAB est accessible et contient toutes les informations sur les différents services.

Les places étant limitées, les gens doivent réserver (819 826-6166). Le passeport vaccinal sera exigé.