Le Canton de Melbourne souligne les 20 ans comme conseiller de Jeff Garrett

Canton de Melbourne —Les membres du conseil de la municipalité du Canton de Melbourne ont tenu à souligner de façon tangible les 20 ans d’engagement au sein de la municipalité de Jeff Garrett.

M. Garrett a été élu une première fois conseiller municipal au siège numéro 3 en 2001. Il a été réélu au mois de novembre dernier.

S’engager dans le domaine municipal est une affaire familiale puisque ses parents ont eux aussi été conseillers de la municipalité au cours des années 1980 et 1990.

« Si je me suis intéressé à la politique municipale, c’est que mon père et ma mère étaient conseillers. J’ai toujours été fasciné par les histoires que j’entendais lorsque j’étais plus jeune. Mes parents m’ont beaucoup inspiré. Ma mère a été là 12 ans et mon père huit », raconte M. Garrett.

Selon lui, être un bon conseiller municipal, c’est avant tout toujours penser aux citoyens qu’il représente. C’est aussi important de bien contrôler les dépenses publiques. C’est de bien servir les gens pour leurs besoins spécifiques », souligne le conseiller municipal.

M. Garrett considère qu’un bon conseiller municipal doit être disponible et accessible pour sa communauté. « Et le gouvernement est de plus en plus demandant pour les conseils municipaux. Les soirées de conseil sont beaucoup plus longues. Il y a beaucoup plus de formation », affirme M. Garrett.

Jusqu’à présent, M. Garrett n’a jamais eu d’opposition lors des élections. « J’espère que c’est parce que je fais bien mon travail de conseiller. Peu importe, il est important de faire du mieux possible. En politique municipale, on ne peut toutefois pas contenter tout le monde en même temps. Comme conseil municipal, il faut trancher. Il faut prendre des décisions au meilleur pour la communauté », souligne M. Garrett.

Il se dit chanceux de faire de la politique dans le Canton de Melbourne. « Il y a une certaine harmonie au sein du conseil même si au fil des ans de nouvelles personnes se sont jointes à nous. C’est vraiment une très bonne municipalité », de dire le conseiller en poste depuis maintenant 20 ans.

Est-ce que la mairie l’a un jour intéressée ? « J’ai une entreprise (distribution de produits industriels) et le maire d’une municipalité est beaucoup plus sollicité. Pour bien effectuer mon travail comme maire, je devrai me départir de mon business. Tous les maires avec lesquels j’ai travaillé, dont James Johnston, ont par ailleurs fait de l’excellent travail », insiste-t-il.