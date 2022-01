André Bachand annonce une aide additionnelle au secteur communautaire

Richmond —Le député de Richmond, André Bachand, a remis, au nom du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, une aide financière ponctuelle additionnelle de 8320 $ aux corporations de développement communautaires (CDC) des Sources et du Val-Saint-François afin de soutenir certains organismes communautaires touchés particulièrement par la pandémie.

« La crise sanitaire a eu un impact majeur pour certains organismes communautaires de notre région et les travailleuses et travailleurs du milieu ont fait preuve d’un grand dévouement et de bienveillance, répondant à l’appel malgré le contexte difficile, afin de venir en aide aux gens dans le besoin. Je leur lève mon chapeau bien haut et je suis heureux que nous puissions leur apporter une contribution financière additionnelle », soutient André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale.

Cet appui, versé dans le cadre du Programme de soutien financier des Corporations de développement communautaire, vise à soutenir et accompagner des organismes afin de renforcer le développement social local dans une perspective d’inclusion sociale et de lutte à la pauvreté.

Depuis le début de la pandémie, plusieurs organismes communautaires ont eu à intervenir en urgence auprès d’une population vulnérable, agissant au quotidien afin de préserver le filet social. Les CDC des Sources et du Val-Saint-François regroupent une centaine d’organismes à vocation sociale, dont plusieurs agissent en première ligne.