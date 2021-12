196 969 $ en soutien à 148 organismes, remis par le député André Bachand en 2021

Val-des-Sources(RL) — 2021 tire déjà à sa fin et cette période de l’année laisse très souvent place aux premiers bilans des 12 derniers mois. Ainsi, plusieurs projets dans le secteur de l’action bénévole ayant vu le jour au sein des MRC des Sources et du Val-Saint-François ont pu bénéficier d’un soutien gouvernemental dans leur réalisation.

En tout, ce sont précisément 196 969 dollars et 148 organismes de ces MRC, qui ont pu compter sur ces appuis financiers provenant directement du budget du support à l’action bénévole du député provincial, M. André Bachand.

Dans les Sources, nous retrouvons notamment une implication au niveau de l’ajout d’équipements pour l’organisme communautaire Cuisine-Amitié, venant en aide quotidiennement à des personnes se trouvant en situation de pauvreté, des contributions pour aider la mise sur pied d’un service de garde par le service des loisirs à Saint-Adrien, en plus d’appuyer la maison des jeunes Au point de Danville, ainsi que participer à la mise en valeur de l’Étang Burbank.

En ce qui a trait au Val-Saint-François, parmi les implications soutenues par M. Bachand, nous retrouvons entre autres, la refonte des cartes de sentiers du Parc historique de la Poudrière de Windsor, la classification, la numérisation et l’archivage de documents historiques de la Richmond County Historical Society. L’aménagement d’une aire de jeux au Marché Champêtre de Melbourne et l’organisation d’activités au Marché Locavore de Racine figurent également au nombre des projets auxquels s’est associé le député.

« En fin de compte, ce sont tous les citoyens de la région qui bénéficient de ces sommes, tant les jeunes, que les familles et les ainés. L’enveloppe de soutien à l’action bénévole favorise l’accès à des activités et des services de qualité, gratuits ou à coûts moindres, il s’agit d’un important outil de développement social. » De mentionner M. Bachand, qui aura consenti un grand total de 291 431 $ pour venir en aide à 198 organismes au sein de la circonscription de Richmond en 2021.

Rappelons que l’aide financière consentie dans le cadre du soutien à l’action bénévole permet de venir en aide à des organismes à but non lucratif œuvrant dans différents domaines et auprès d’une clientèle variée, telle que les ainés, la culture, l’environnement, le soutien alimentaire, la santé mentale, les sports et loisirs, la jeunesse, l’éducation, l’action bénévole et les paniers de Noël.