Une guignolée réussie pour les Chevaliers de Colomb de Val-des-Sources

Val-des-Sources(RL) —C’est au cours de l’avant-midi du 26 novembre dernier que se déroulait la guignolée annuelle des Chevaliers de Colomb de Val-des-Sources.

Notamment rassemblés aux abords de la 1re avenue, l’endroit même où l’organisme communautaire avait érigé des points de collecte pour les usagers de la route, les bénévoles ont pu une fois de plus témoigner de la grande générosité des gens de leur milieu.

Ainsi, des dons monétaires, des denrées non périssables ainsi que des jouets ont été recueillis au cours de cette journée, en prévision d’une remise complète, à l’œuvre des paniers de Noël des Filles d’Isabelle.

M. André Beaumier, Grand chevalier du conseil 2823 de Val-des-Sources, se disait une fois de plus très heureux de la réponse de la population et tenait à le souligner tout en prenant soin de remercier les différents intervenants et partenaires :

« Nous remercions la population, toujours généreuse. Durant l’année en cours, ces dons serviront à procurer un dépannage à nos concitoyens qui vivent des moments difficiles.

Merci aux commerçants qui ont permis l’affichage et aux médias locaux qui ont collaboré avec nous. Merci aux employés de la ville de Val-des-Sources, à Coop-Metro Plus et au casse-croûte Tim Horton, qui nous ont permis de réussir notre activité annuelle. », a-t-il mentionné.

Ce dernier tenu d’en rappeler en terminant que les billets des œuvres charitables des Chevaliers de Colomb sont présentement disponibles et qu’il est possible de s’en procurer en communiquant avec les personnes responsables au 819-879-7389 ou encore au 819-879-4612.