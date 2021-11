Les jeunes consultés à Saint-Denis-de-Brompton

Saint-Denis-de-Brompton (GA) — En collaboration avec la Maison de la famille Les Arbrisseaux et la concertation Valfamille,

Saint-Denis-de-Brompton sera la toute première municipalité de la MRC du Val-Saint-François à être l’hôte d’une consultation jeunesse.

Afin de rejoindre les 13 à 17 ans ciblés par l’investigation, la formule 5 à 7 a été sélectionnée sous forme d’un souper-pizza le 24 novembre, à la salle Le Stardien de l’aréna de la municipalité.

« On a hâte de les entendre jaser de ce qui les passionne, de leurs rêves et de tout ce qu’ils souhaitent vivre dans la MRC, lance Roxanne Rouleau, cheffe de service — culture, loisir et vie communautaire à Saint-Denis-de-Brompton. Trop souvent, ce sont des adultes qui s’expriment pour les jeunes, mais cette fois, on leur donne la parole. »

Andrée-Ann Audette, intervenante de milieu à la Maison de la famille Les Arbrisseaux, renchérit : « Avant d’investir dans la jeunesse, il faut commencer par redonner aux jeunes la voix qui leur revient ».

Mme Audette indique que la démarche est en lien avec le plan d’action de la concertation Valfamille. L’objectif est de développer une approche territoriale concertée, inclusive, axée sur la réussite éducative des jeunes de 0 à 35 ans et la lutte à la pauvreté.

Parmi les priorités, il y a celle de soutenir les opportunités d’apprentissage via les activités culturelles et de loisirs.

Pour participer, pas besoin d’inscription ; il suffit de se présenter à l’aréna. Les participants recevront des prix de présence.