Remise de 5 728 $ aux secteurs sportifs des écoles anglophones de Richmond

Richmond(RL) — Le 12 octobre et ce, pour une troisième année déjà, les organisateurs du tournoi de balle lente « Sports equipment benefit tournament », procédaient à la remise des sommes recueillies lors de l’événement qui se déroulait la dernière fin de semaine de juillet au Stade Gérard-Lefebvre de Richmond. M. Yannick Maheux et son épouse Mélissa Loiselle, ont donc présentés, en leurs noms personnels ainsi que de ceux de l’ensemble des bénévoles, des donateurs, commanditaires et participants, des chèques au montant de 2 864 $, aux écoles St-Francis et Regional High School respectivement.

Rappelons que M. Maheux et son équipe avaient créé un tournoi de balle afin de venir en aide aux départements des sports des écoles anglophones.

Cette initiative était issue à ce moment, du fait que plusieurs vêtements et équipements de sports, se faisaient vieillissants dans chacune des écoles et qui donc, se devaient d’être modernisés rapidement. Depuis ses tout débuts, ce sont plus de 17 300 $ au total que l’organisation aura amassé et divisé à parts égales entre les deux établissements d’enseignements de langue anglaise.

Toujours désireux de faire de cet évènement, un rendez-vous annuel, Yannick Maheux se disait très fier d’être en mesure de pouvoir poursuivre l’implication grâce à la très grande générosité de tous les intervenants.

« C’est un réel plaisir pour moi d’organiser un tel évènement et nous avons définitivement l’espoir de voir l’évènement se poursuivre encore pendant plusieurs années. », commenta le sympathique philanthrope.