André Bachand souligne les 100 ans de Mme Jeanne Roy-Jourdain

Val-des-Sources(RL) —Le député de Richmond, M. André Bachand a tenu à souligner les 100 ans de Mme Jeanne Roy-Jourdain d’une façon peu commune, soit en l’accueillant à son bureau de comté situé au 192 de la rue du Roi à Val-des-Sources. L’endroit qui est l’une des plus vieilles maisons de la municipalité et qui de surcroît, était jadis la maison des parents de la dame. Mme Roy-Jourdain, qui a célébré son anniversaire le 4 août dernier, s’est remémoré avec émotions de multiples souvenirs en lien avec cette maison bâtie par son père et qui l’a pour ainsi dire vue grandir.

« Je suis très heureux d’avoir pu contribuer à ces moments de joie. Le bâtiment ayant eu d’autres fonctions depuis plusieurs années, Madame Jourdain n’avait pas eu l’occasion de revoir la maison de son enfance. Je souhaite à notre nouvelle centenaire un très heureux anniversaire et des jours pleins de bonheur. », mentionna André Bachand.