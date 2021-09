Des activités offertes aux Résidences le Château du Bel Âge pour la fin de l’été

Windsor (SFT) —Le mardi 31 août passé était jour de fête pour les résidents du Château du Bel Âge. La dernière année et demie a été très difficile pour tous. Inutile de vous en nommer la raison ! C’est donc en collaboration avec le Vent dans les Arts, commandité par la Ville de Windsor, qu’une soixantaine de résidents ont pu participer à divers jeux et devinettes. Ils ont aussi pu se désaltérer, grignoter et trois commanditaires ont aussi permis de faire en sorte que des prix de présence soient offerts. La résidence souhaite remercier la Pharmacie Proxim, le Familiprix et le Restaurant Coco Délices pour leur participation.

Cette fête ayant pour but d’alléger cette fin d’été, ce début de nouvelles normes sanitaires et surtout, surtout de saluer l’incroyable ouverture d’esprit de nos aînés, leur résilience, leur détermination et leurs efforts face à toutes les privations déjà vécues auparavant et qui ne finissent pas encore tout à fait. Bien sûr, cela n’a pas été facile, cela n’a pas été sans douleur, sans chagrin ou sans ennui, mais leur force de caractère, leur participation à toutes les mesures sanitaires leur étant imposées malgré nous, mais nous leur levons notre chapeau et nous inclinons bien bas. Il faut continuer à persévérer et à s’encourager entre nous. Comme nul ne sait ce que l’avenir nous réserve, il nous reste donc le moment présent à savourer lentement, mais sûrement.