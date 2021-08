Un partenariat naturel qui se poursuit entre ABS Remorques et le Festival des Gourmands

Val-des-Sources(RL) — Commanditaire majeur du Festival des Gourmands de Val-des-Sources depuis 2017, c’est avec fierté que l’entreprise ABS Remorques Inc. appui de nouveau l’évènement cette année. « Pour nous, il s’avère vraiment important de nous investir dans la communauté et ainsi partici- per en tant que partenaire principal au Festi- val des Gourmands.

C’est assurément extrêmement gratifiant d’être associé au festival, un évènement qui se veut rassembleur et emblématique pour notre région. Également, pour ABS Re- morques, il s’agit d’une façon de remercier la population de leur support. Ainsi que de redonner à notre communauté en soutenant à notre tour les divers organismes locaux aussi impliqués et dont une partie des sour- ces de financements sont souvent tributaires du succès de l’évènement.»,mentionna M. Pier-Olivier Gouin, directeur général et co- propriétaire de l’entreprise Valsourcienne. Il est à noter que le fabricant de semi-re- morques à convoyeur, situé dans le parc industriel de la municipalité, a littéralement le vent dans les voiles, alors que l’entre- prise s’apprête d’ailleurs à s’attaquer au

marché américain. Fondée en 1987, ABS Remorques n’a cessé de croître depuis ce temps, se positionnant certainement comme un joueur de premier plan dans son domaine au Canada. En plus de son importante asso- ciation avec le fabricant de semi-remorques, MANAC de Saint-Georges-de-Beauce en 2017, nous sommes en mesure de constater que l’entreprise de Val-des-Sources con- naît une ascension marquée sur le marché. Alors que celle-ci enregistre des hausses de commandes d’environ 5 % par année depuis maintenant plus de six ans. « Nous sommes évidemment très heureux de la réponse de l’industrie face à nos produits et nous désirons tout mettre en œuvre, afin de gérer adéquatement les hausses de volumes potentiels.

D’autant plus que nous avons comme objectif d’offrir notre gamme de produits du côté des États-Unis prochainement. », poursuivit M. Gouin. À juste titre, l’entreprise a par ail- leurs annoncé un peu plus tôt cette année la construction d’une nouvelle usine d’une superficie avoisinant les 52 000 pieds carrés sur la rue de l’Ardoise, toujours à Val-des- Sources. Ce nouvel air de travail permettra,

non seulement agrandir les installations ac- tuelles, mais également de réorganiser la ligne de production, afin de répondre à la demande croissante. «Il y a déjà quelque temps que nous travaillons sur le projet d’une nouvelle usine et nous sommes fiers d’être rendus à l’étape de construction. Ainsi, il nous sera possible de rapatrier toutes nos activités de productions sous un seul et même toit. », expliqua monsieur Gouin. Ce dernier conclut l’entretien en soulignant le fait que l’implantation de cette nouvelle usine ayant nécessité des investissements de 5 M$. Un montant qui permettra au manufacturier québécois d’ajouter au fil du temps près d’une dizaine d’emplois à son effectif.

Celui-ci compte actuellement 45 travailleurs répartis au sein de divers métiers tels que sou- deurs et mécaniciens, ainsi qu’au niveau de la gestion et des bu- reaux. Faisant également face à la problématique de la pénurie de main-d’œuvre, la direction a entrepris, de concert avec les services scolaires de la région, de développer et d’accompagner de nouveaux travailleurs de la région collaborant avec ces derniers au niveau de leur parcours scolaire professionnel. Voilà donc une fois de plus, la preuve d’une conscience communautaire et sociale bien implantée au cœur des valeurs du fabricant local.