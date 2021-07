Une retraite bien méritée pour Mme Hélène Dupont

Danville(RL) —Une page d’histoire s’est tournée avec le sourire et dans la bonne humeur au début du mois de mai dernier, alors qu’après plus de 28 années en courtages et ventes immobilières, Mme Hélène Dupont a décidé de se retirer pour une retraite, certes amplement méritée. C’est avec beaucoup d’enthousiasme et autant d’humilité que madame Dupont accepta généreusement de revisiter quelques passages de sa carrière lors d’une entrevue accordée au journal Actualités-l’Étincelle.

Tout d’abord copropriétaire, en compagnie de Renald Gauthier, de la boutique Diffusion Décor, située à Asbestos au tournant des années 90, Hélène Dupont entreprit un virage vers la vente immobilière en 1993 à la suite d’une rencontre avec un bon ami, qui deviendra littéralement un mentor pour elle, M. Yvan Lemay. « Yvan était déjà bien implanté dans le domaine lorsqu’il m’a approché pour questionner mon intérêt à me joindre à son équipe et me lancer dans l’aventure à mon tour. Il me répéta d’ailleurs plusieurs fois à ce moment, qu’il me voyait très bien m’épanouir et réussir dans ce milieu. », expliqua Mme Dupont. C’est donc sur ces judicieux conseils que la jeune femme entreprit les formations nécessaires et devint au cours de l’année 1994 une membre intégrante de l’entreprise Carrefour Immobilier YL situé au 429 de la rue Binette.

Après quelques années dans le métier, madame Dupont fonde finalement sa propre entreprise en 1999, les immeubles H. Dupont qu’elle localisera dans son patelin d’origine à Danville. « Lorsque j’ai démarré mon entreprise à l’époque, j’étais loin de me douter du parcours que tout cela allait représenter au final. Je dois dire cependant que ce fut chaque jour un plaisir et un privilège immense de rencontrer les gens et de travailler avec une équipe hors du commun. C’est drôle à dire, mais pour moi il était important qu’au moment d’entrer dans mon bureau, je ressente comme une impression d’être dans mon salon. C’était primordial que l’on se sente à la maison dans notre espace de travail. J’ai eu la chance d’œuvrer avec des gens formidables tout au long de ma carrière, je n’ai qu’à penser entre autres à des personnes telles que Hélène Courtemanche, mon frère Guy Dupont, Valéry Pigeon et bien entendu Yvan Lemay, pour ne nommer que ceux-là. », a-t-elle poursuivi.

Questionnée sur ce qui pourrait figurer parmi ses plus beaux souvenirs, la courtière laissa s’écouler quelques secondes avant de finalement y aller de ses impressions « C’est une question à laquelle il n’est pas facile de répondre rapidement en raison du fait que chaque jour était un plaisir en soit, mais dans les faits, je dirais que c’est assurément les moments où les clients m’ont accueilli dans leur intimité et où j’ai senti le partage de ne serait-ce qu’une parcelle de leur histoire en les accompagnants dans la vente ou l’achat d’une propriété ; cela dépassait largement le cadre de la simple relation d’affaires pour moi. », continue Mme Dupont.

Si le moment de la retraite est venu pour l’entrepreneure, il n’en demeure pas moins que cette dernière entend poursuivre ses activités telles que la gestion de ses bâtiments personnels notamment, ainsi que sa participation et son implication en tant que chanteuse au sein de son groupe de musique, tout en s’assurant bien entendu d’apprécier le moment présent et de savourer chaque petit moment en famille. « J’aimerais svp terminer en remerciant chaleureusement et le plus sincèrement du monde chacun de mes clients. Je sais que ça peut paraitre cliché de le dire comme ça, mais sans leur confiance il m’aurait été impossible de connaître une carrière aussi bien remplie, j’ai été choyée. Je tiens donc à vous dire à tous et à toutes… WOW… et MERCI pour tout. », conclut Hélène Dupont avec un sourire dans la voix.