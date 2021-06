Chic, mode, raffinée… à petits prix !

Racine (MF) - La mode, c’est bien. Mais la surconsommation, le gaspillage et la pollution qu’elle entraine, ça l’est moins. Heureusement, avoir du style et une conscience écologique, c’est possible ! Chantal Lesley, fripière, en sait quelque chose ! Depuis 27 ans, elle exploite avec brio sa caverne d’Ali Baba. Ici, pas de fouillis catastrophique ni d’ambiance bric-à-brac. Les vêtements sont sélectionnés, lavés étiquetés et classés avec soin. Entretien…

Comment lui est venue l’audace d’ouvrir sa friperie en plein cœur du village ? « Je travaillais sur la chaine de montage chez Bombardier et j’ai réalisé que ce n’était pas pour moi, confie-t-elle. J’ai suivi une formation en démarrage d’entreprise au Cégep de Sherbrooke, et voilà, la friperie a vu le jour ! »

Chantal raffole des fringues, mais encore plus de la récupération : « À l’époque, des tonnes de vêtements étaient jetées. Et en région, il y avait des comptoirs familiaux, mais pas de friperie comme telle. Je récupère aussi beaucoup pour des artisans. Ainsi, j’envoie des chandails de laine à l’une de ces personnes ; elle les détricote pour en faire des gants, des mitaines, etc. Une autre transforme des jeans récupérés en tapis tandis qu’un autre reprend le cuir pour confectionner des pantoufles. Dès le départ, j’ai eu à cœur de sensibiliser à ne pas jeter, mais plutôt à redonner une deuxième vie aux vêtements et accessoires. »

Trouvailles et coups de cœur !

On y déniche de beaux vêtements pour hommes, femmes et enfants ainsi qu’une section taille plus. De tous les styles, de chic à casual, sportif, vintage ou funky à souhait. Le choix ne manque pas ! « J’ai aussi ma section de babioles : des livres, coussins, literie, bibelots, etc., poursuit Mme Lesley. Je fais également la location de costumes pour l’Halloween ou pour des films et pièces de théâtre. Et avec la pandémie, histoire de les aider un peu, j’offre encore plus de produits d’artisans locaux, comme des savons, chandelles, crèmes, bas, épices et tisanes, bijoux, etc. »

La pandémie a aussi été pénible pour la friperie : « Le printemps dernier, j’ai dû fermer pendant deux mois, à Noël et à l’Halloween aussi. J’ai dû renoncer à plusieurs événements, ma grosse vente de manteaux à l’Action de grâce par exemple. Quand j’ai rouvert, nous étions bien contents ! Et comme il y a davantage de circulation dans la région, je vois de nouveaux visages d’un peu partout. »

La Friperie du Village se renouvelle sans cesse. Régulièrement, Chantal offre des rabais sur le contenu de ses présentoirs à l’extérieur. Et elle ne jette rien ! « Je donne toujours au suivant en disposant des choses au bon endroit. J’aime quand ça bouge et que ça revit ! », conclut-elle. Des vêtements au goût du jour à prix d’ami, pourquoi s’en priver ? Ouvert du mercredi au samedi inclusivement.

