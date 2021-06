Entreprises partenaires d’accueil recherchées

Windsor – Depuis quelques années, la MRC du Val-Saint-François voit un nombre croissant de nouveaux résidents s’établir sur son territoire. En tant que ressources d’accueil dans le Val-Saint-François, les agentes du Réseau d’accueil estrien et de Place aux jeunes collaborent pour la mise en place d’initiatives visant à promouvoir la vie dans la région et à souhaiter la bienvenue aux nouveaux citoyens. Dans cette optique, elles invitent les entreprises de la MRC à devenir « Partenaire d’accueil des nouveaux citoyens du Val-Saint-François » en participant à l’instauration d’une carte privilège pour les nouveaux résidents.

Par cette initiative, les agentes veulent inciter les nouveaux citoyens du Val-Saint-François qui ne connaissent pas leur région d’accueil, à partir à la découverte des entreprises, produits et attraits du territoire et elles espèrent qu’ils en tomberont totalement amoureux! Voilà une belle occasion pour les entreprises de la région de se faire connaître auprès d’une toute nouvelle clientèle et de poser un geste cordial de bienvenue, digne de l’hospitalité de notre région.

Pour la première édition de la carte privilège qui sera lancée cet été, les agentes espèrent que plus d’une trentaine de commerces et services répondront à l’appel et joindront le réseau « Partenaire d’accueil des nouveaux citoyens du Val-Saint-François ». Elles souhaitent que les offres des entreprises soient variées pour représenter la diversité de produits et de services présents sur l’ensemble du territoire. Les entreprises qui désirent se joindre à ce projet sont invitées à contacter les agentes d’accueil d’ici le 30 juin pour plus d’information ou pour s’inscrire: paj-vsf@cjejohnson.org ou accueil-estrie@val-saint-francois.com

D’autres projets seront déployés à compter de la période estivale: des activités de réseautage, des activités de rapprochement interculturel par le plein air, des séjours exploratoires et la remise de paniers cadeaux Place aux jeunes. Les agentes collaborent également avec plusieurs comités locaux pour mettre en place divers projets d’accueil.

Pour en savoir plus sur les activités à venir, suivez la page Facebook de Place aux jeunes Val- Saint-François, inscrivez-vous à l’infolettre de Développement Val-Saint-François ou rejoignez le groupe Facebook destiné à l’accueil des nouveaux citoyens du Val-Saint-François.