Des citoyens s’unissent dans une initiative de nettoyage printanier à Val-des-Sources

Val-des-Sources(RL) - Lancée il maintenant trois ans, par l’initiative de Mme Anne Guillemette, une activité collective de nettoyage extérieur se tenait le dimanche 25 avril dernier, aux abords de certaines rues de Val-des-Sources. Plus de 25 personnes, dont la conseillère Mme Caroline Payer, étaient présentes entre 10 et 12 h 30, afin de mettre l’épaule à la roue et procéder au ramassage de détritus.

« Étant une adepte de course à pied, l’idée m’était venue à l’époque alors que je remarquais que bon nombre de déchets se retrouvaient un peu partout le long de mon parcours. Lorsque j’ai commencé plus sérieusement à vouloir porter action, plusieurs personnes m’avaient alors confié leur intérêt à se joindre à une activité de nettoyage communautaire pour le bien de la collectivité. J’ai alors également approché la municipalité qui a tout de suite appuyé l’initiative en fournissant notamment deux camions avec conducteurs ainsi que les sacs poubelles, une collaboration fort appréciée qui s’est toujours poursuivie depuis. », raconta Mme Guillemette.

Pouvant compter sur la présence d’une vingtaine de bénévoles en moyenne chaque année, l’organisatrice nous indique qu’il serait envisageable de pouvoir regrouper jusqu’à une quarantaine de personnes sans trop de problèmes, afin de permettre d’atteindre plus de secteurs de la ville. L’évènement devenu un rendez-vous annuel n’a pas de date préétablie, mais celui-ci se déroule toujours au moment de la fonte des neiges. L’opération nettoyage aura donc permis cette année de couvrir les abords de la voie de contour, les terrains près du Tim Hortons, les boulevards Saint-Luc et Insdutriel ainsi que le parc de planche à roulettes et le parc Dollar. « Les principaux déchets qui jonchaient le sol étaient des masques de procédures souillées, des verres à café ainsi que des papiers et cannettes. », a-t-elle poursuivi.

Mentionnons qu’en plus de fournir des barres tendres nutritives et des bouteilles d’eau aux participants, Mme Anne Guillemette, qui est aussi propriétaire de la boutique de chaussures et vêtements de sports Signature Jaycob, située sur le boulevard Olivier à Val-des-Sources, a généreusement procédé à un tirage d’un bon d’achat de 200 $ à sa boutique, parmi les gens présents. Le hasard aura fait d’Audrey Laroche la personne gagnante de ce petit tirage offert en guise de remerciement à tous les bénévoles et personnes impliquées. Soulignons que toutes les mesures de distanciations sociales et de sécurités sanitaires ont été minutieusement respectées lors de cette journée, dont on prévoit déjà une 4e édition l’an prochain, avis aux intéressés.