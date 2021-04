St-François-Xavier-de-Brompton remet plus de 73 000 $ aux organismes

St-François-Xavier-de-Brompton – C’est une somme de 73 381 $ que la Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton remet aux organismes pour l’année 2021 afin d’appuyer des initiatives environnementales, en loisirs ainsi que pour aider les personnes plus vulnérables.

« À Saint-François-Xavier-de-Brompton, nous sommes chanceux puisque nous avons des comités qui travaillent en étroite collaboration avec la Municipalité afin de mobiliser les citoyens autour d’enjeux environnementaux et créer une offre variée de loisirs », explique le maire de la Municipalité, M. Gérard Messier.

Ainsi, la Municipalité soutient le Comité des loisirs par un montant de 32 150 $, l’Association du lac Tomcod par une somme de 10 000 $ et le Comité de l’environnement pour un montant de 8 250 $. A noter que les budgets de l’Association du lac Tomcod et du Comité de l’environnement demeurent dans les coffres de la Municipalité. La bibliothèque reçoit une somme de 5 500$ alors que l’activité Orford sur la route bénéficie de 1 500 $. « Même si nous sommes en pandémie depuis près d’un an, tous les bénévoles de nos comités demeurent actifs. Par exemple, ceux du Comité des loisirs font preuve de créativité afin de maintenir une vie sociale dans la communauté. Les derniers mois n’ont pas été faciles, puisque toute leur programmation a dû être révisée. Que ce soit la Fête nationale, la fête de l’Halloween, le Noël des enfants, le carnaval, la Fête des nouveau-nés, toutes les activités ont dû subir des nouvelles façons de faire afin de pouvoir continuer d’être offertes aux citoyens. Habituellement, le Comité des loisirs peut générer des revenus lors de la tenue de ses activités, dont lors de bingos mensuels, mais depuis un an, c’est impossible. Pour nous, c’est important que nos citoyens continuent de sentir qu’ils font encore partie de la communauté, surtout en ces temps difficiles », poursuit le maire.

De leur côté, la coopérative d’habitation Jardin des sages bénéficie, pour la dernière année, d’une exemption de taxes annuelles de 13 023 $, le Centre d’action bénévole de Windsor et région reçoit un montant de 2258 $ alors que c’est 700 $ qui est versé à Action Partage. « Depuis sa mise en place, la Municipalité soutient le Jardin des sages qui permet à une vingtaine de résidents plus âgés de demeurer dans notre communauté. Quant aux services du Centre d’action bénévole et d’Action Partage, ils sont également offerts à nos citoyens. Que ce soit de l’aide alimentaire, des appels amicaux, du transport pour certains rendez-vous, ils répondent présents pour aider les Tomcodois d’où l’importance de les soutenir », conclut le maire.