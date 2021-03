Les chevaliers de Colomb de la région prendront en charge la vente de Pain du Vendredi saint

Actualités-l’étincelle (RL) — Tel qu’annoncé la semaine dernière, Caritas Estrie ne chapeautera pas le traditionnel évènement du Pain partagé qui se déroule chaque année lors de la journée du Vendredi saint. Qu’à cela ne tienne, plusieurs conseils des chevaliers de Colomb de la région ont pris l’initiative d’assurer une relève tout à fait indépendante en 2021 avec une vente de pain du Vendredi saint, en s’assurant bien entendu de respecter adéquatement les mesures sanitaires d’usages. Ainsi les conseils de Windsor, Saint-François, Val-Joli, Richmond, Saint-Claude, Saint-Georges-de-Windsor, Wotton et Valcourt, ont uni leurs voix afin de tenir un événement compensatoire, afin de recueillir des fonds pour les associations, œuvres et organismes dans le besoin.

Fait à noter que quelques particularités diffèrent d’un endroit à un autre, soit par la ou les dates de ventes, la façon de procéder ou encore le prix de contribution suggéré. Les pains proviendront une fois de plus de la boulangerie Georges de Sherbrooke, alors que celle-ci collaborera à l’évènement à titre de productrice, mais les quantités seront toutefois limitées dans certains secteurs. Pour les gens de Windsor et les environs, prenez note qu’une équipe de bénévoles accueillera les visiteurs au point de vente qui sera érigé dans le stationnement de la cour municipale, situé sur la rue Greenlay Sud, le vendredi 2 avril entre 9 h et 16 h. Le prix suggéré sera de 5 $ par pain et les gens peuvent également réserver leur achat en communiquant au 819-845-2686. À Richmond les chevaliers du conseil 1950, nous informe qu’une équipe sera présente au local de l’organisme situé au sous-sol de l’église Sainte-Bibianne les 2-3 et 4 avril prochains de 9 h à midi, afin de procéder à la vente des pains du partage. La caserne incendie de Saint-Claude sera quant à elle l’hôte du point de vente local entre 10 h et 14 h lors de la journée du vendredi. Particularité différente dans le secteur de Saint-Georges-de-Windsor s’il en est une, alors que la traditionnelle vente de porte en porte sera effectuée dans ce secteur de 9 h à midi le 2 avril.

Les gens de Wotton intéressés à encourager l’évènement, ces derniers pourront se rendre du côté de la salle municipale le jour du Vendredi saint entre 9 h et 13 h 30 pour se procurer un pain au prix spécial suggéré de 3 $. Finalement, les chevaliers de Colomb du conseil 3207 de Valcourt s’installeront dans la cour de l’église les vendredi 2 et samedi 3 avril pour y accueillir les gens de leur communauté bien qu’une unité de conseils se soit formée autour de la tenue de ces journées, il est important de spécifier que la plupart sont totalement indépendants dans leur organisation respective. Ainsi, certains autres conseils au sein de nos MRC ont préféré ne pas joindre le groupe et c’est notamment le cas du conseil de Val-des-Sources qui a jugé préférable de se plier aux directives reçues et passer outre pour cette année en raison de l’ensemble des recommandations / consignes de la santé publique en lien avec la Covid-19.