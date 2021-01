Une 3e année pour les microsubventions afin de soutenir la communauté d’expression anglaise

Richmond – À sa 3e année d’existence, le projet des microsubventions « Our Vital Community » a octroyé 8 subventions depuis le début de l’année scolaire 2020-21, pour un total de 3 750 $ distribué à la communauté. Ces projets ont été proposés par des citoyens et des organismes communautaires qui offrent leur soutien à la communauté d’expression anglaise dans les MRC des Sources et du Val-Saint-François avec, cette année, une emphase particulière pour répondre aux besoins émergents dus à la pandémie.

Des subventions allant jusqu’à 500 $ ont été octroyées à la campagne des Paniers de Noël de Richmond ; le Comité ÉLÉ du Val-Saint-François pour contribuer au projet de jumelage de lecture en ligne « Online Reading Buddies » ; l’OPP de l’École secondaire Regional de Richmond pour des actions visant à renforcer le moral des élèves et du personnel ; les services aux étudiants de l’école secondaire pour acheter des raquettes que les élèves peuvent emprunter sur l’heure du dîner ; l’école primaire ADS Elementary pour démarrer un projet de sécurité alimentaire pour les familles dans le besoin ; la Maison de la famille des Arbrisseaux pour inclure des jeux de société en anglais dans leur service de prêt de style joujouthèque ; Richmond et ses Jeunes pour inclure toutes les familles de l’école St.Francis Elementary dans leur offre de laissez-passer de ski de fond gratuit ; et le groupe Facebook Richmond’s Little Rascal pour des concours de Noël destinés aux parents.

Soutien et plan d’action

Le projet des microsubventions « Our Vital Community » fait partie d’un plan d’action soutenu en partenariat par le CLC Richmond, Danville et Drummondville avec la Commission scolaire Eastern Townships, du CIUSSS-de-l’Estrie-CHUS, ValFamille et Townshippers’ Association. Ce partenariat, connu sous le nom de « Partenaires pour la vitalité de la communauté d’expression anglaise du Val-Saint-François et des Sources », travaille en collaboration pour créer un impact collectif sur la santé et le bien-être de la communauté anglophone. Ceci en assurant un meilleur accès aux ressources communautaires, en santé et en services sociaux en anglais dans le Val-Saint-François et des Sources. Le partenariat vise aussi à promouvoir l’implication des citoyens et à créer des liens entre eux. Le projet a reçu du soutien financier de la part de CIUSSS-de-l’Estrie-CHUS par le fonds CHSSN financé par Santé Canada, sous le plan d’action pour les langues officielles au Canada, et ValFamille.

Les citoyens et organismes communautaires peuvent encore soumettre une demande de microsubvention d’ici le 31 janvier, 2021 pour des projets qui auront lieu au plus tard le 20 mars, 2021. Pour plus d’information, incluant les procédures pour soumettre un projet, veuillez visiter le http://richmondhigh.etsb.qc.ca/community, ou contacter Siu-Min Jim au 819 826-3702, au poste 24026, ou à richmondclc@etsb.qc.ca.