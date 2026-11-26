Pas moins de 125 citoyens accueillent Marthe Laverdière
Saint-François-Xavier-de-Brompton — La municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton a accueilli à guichet fermé la conférence « Virons pas fou ! » de Marthe Laverdière, présentée dans le cadre du Plan de développement d’une communauté nourricière (PDCN).
Au total, 125 citoyens ont participé à cette soirée rassembleuse, où humour, jardinage et savoirs nourriciers étaient à l’honneur. Grâce à son authenticité, son énergie contagieuse et ses histoires savoureuses, Marthe Laverdière a su captiver le public tout en transmettant des conseils pratiques et accessibles liés à l’horticulture.
« Cette activité visait à favoriser le partage des connaissances et à encourager les citoyens à s’intéresser davantage à la production alimentaire locale. Elle s’inscrivait dans les actions du PDCN destiné à développer les savoirs nourriciers au sein de la communauté », souligne Julie-Pier Bissonnette, technicienne en loisirs et en développement à la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton.
La municipalité tient à remercier les 125 participants ainsi que tous les bénévoles et partenaires qui ont contribué au succès de l’événement. L’enthousiasme du public et le remplissage complet de la salle témoignent de l’intérêt marqué des citoyens pour ce type d’activité éducative et rassembleuse.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Les revendications du Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec
Val-Saint-François — Avec un gouvernement du Québec nouvellement élu, le Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec veut se faire entendre en faisant part de ses priorités. Trois aspects intéressent particulièrement le président du Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec, André Roy. Dans un premier temps, il faut ...LIRE LA SUITE
L’exposition itinérante « Lumière » prend son envol
Cleveland — Présentant une série de 20 portraits de producteurs agricoles et forestiers dans le Val-Saint-François, l’exposition itinérante « Lumière » a pris la route en fin de semaine dernière en s’installant à l’exposition agricole de Richmond. Il s’agit en fait de 20 grandes photographies accompagnées chacune d’un ...LIRE LA SUITE
Cinq fermes de la région ouvriront leurs portes au public
Actualités – L’Étincelle – Cinq fermes de la région ouvriront leurs portes au grand public le dimanche 13 septembre, de 10 h à 16 h, à l’occasion des 22e Portes ouvertes sur les fermes du Québec, organisées par l’Union des producteurs agricoles (UPA). Les fermes participantes sont : « Domaine du Bon Berger », à ...LIRE LA SUITE