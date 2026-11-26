Pas moins de 125 personnes ont assisté à la conférence de Marthe Laverdière.

Saint-François-Xavier-de-Brompton — La municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton a accueilli à guichet fermé la conférence « Virons pas fou ! » de Marthe Laverdière, présentée dans le cadre du Plan de développement d’une communauté nourricière (PDCN).

Au total, 125 citoyens ont participé à cette soirée rassembleuse, où humour, jardinage et savoirs nourriciers étaient à l’honneur. Grâce à son authenticité, son énergie contagieuse et ses histoires savoureuses, Marthe Laverdière a su captiver le public tout en transmettant des conseils pratiques et accessibles liés à l’horticulture.

« Cette activité visait à favoriser le partage des connaissances et à encourager les citoyens à s’intéresser davantage à la production alimentaire locale. Elle s’inscrivait dans les actions du PDCN destiné à développer les savoirs nourriciers au sein de la communauté », souligne Julie-Pier Bissonnette, technicienne en loisirs et en développement à la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

La municipalité tient à remercier les 125 participants ainsi que tous les bénévoles et partenaires qui ont contribué au succès de l’événement. L’enthousiasme du public et le remplissage complet de la salle témoignent de l’intérêt marqué des citoyens pour ce type d’activité éducative et rassembleuse.