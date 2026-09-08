Cinq fermes de la région ouvriront leurs portes au public

Actualités – L’Étincelle – Cinq fermes de la région ouvriront leurs portes au grand public le dimanche 13 septembre, de 10 h à 16 h, à l’occasion des 22e Portes ouvertes sur les fermes du Québec, organisées par l’Union des producteurs agricoles (UPA).

Les fermes participantes sont : « Domaine du Bon Berger », à Saint-Georges-de-Windsor, « Sécheurs Cueilleurs », à Ulverton, « Vignoble Les Farfelus », à Melbourne, « L’Agneau Maraîcher », à Melbourne et « La Forestière », à Melbourne.

Gratuite et offerte beau temps, mauvais temps, cette journée est une occasion privilégiée d’entrer dans les coulisses de l’agriculture estrienne et d’aller à la rencontre des productrices et producteurs qui la font vivre.

Les visiteurs pourront découvrir différentes productions, voir les animaux et les installations, échanger directement avec les producteurs et en apprendre davantage sur leur quotidien, leur savoir-faire et les réalités de l’agriculture d’aujourd’hui. Chaque entreprise proposera une expérience à son image, selon sa production, son expertise et son histoire.

Selon les fermes, les visiteurs pourront notamment prendre part à des démonstrations, observer les animaux, découvrir des pratiques agricoles et agroenvironnementales, goûter des produits locaux et échanger avec celles et ceux qui les produisent.

« Derrière chacune de nos fermes se trouve des gens passionnés, des connaissances, des défis et énormément de savoir-faire. Les Portes ouvertes permettent aux citoyens d’aller au-delà de ce qu’ils voient dans leur assiette et de découvrir directement sur le terrain tout ce qui se cache derrière l’agriculture de notre région », souligne Michel Brien, président de la Fédération de l’UPA-Estrie.

À l’échelle du Québec, 62 fermes cette année aux Portes ouvertes. Marie-Eve Janvier est de retour à titre de porte-parole provinciale de l’événement, un rôle qu’elle occupe depuis plus de dix ans.

Toutes les activités sont gratuites et varient d’une ferme à l’autre. Le public est invité à consulter la carte interactive des Portes ouvertes afin de découvrir les entreprises participantes, leurs activités et les informations nécessaires pour planifier sa visite. Tous les détails au portesouvertes.upa.qc.ca.

À la suite de leur participation aux Portes ouvertes sur les fermes du Québec, les visiteurs pourront remplir un sondage d’appréciation et courir la chance de gagner l’un des trois prix : deux cartes-cadeaux de 1 000 $ chacune, échangeables chez Maxi et Provigo, ainsi qu’un panier de produits locaux d’une valeur de 350 $.