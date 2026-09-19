Cleveland — Présentant une série de 20 portraits de producteurs agricoles et forestiers dans le Val-Saint-François, l’exposition itinérante « Lumière » a pris la route en fin de semaine dernière en s’installant à l’exposition agricole de Richmond.

Il s’agit en fait de 20 grandes photographies accompagnées chacune d’un texte, mettant de l’avant des personnes pour qui une passion devenue métier occupe une place centrale dans leur vie. Des producteurs y racontent leur histoire, leur réalité et les défis qui jalonnent leur quotidien.

« Je suis heureuse et fébrile de vous accueillir pour souligner l’aboutissement d’un projet qui met en lumière celles et ceux qui nourrissent notre communauté et entretiennent nos paysages. Depuis un an, nous travaillons à développer ce projet que nous vous présentons aujourd’hui avec une dose de fierté. Cette exposition est la deuxième phase de la réalisation de 20 photoreportages que nous déployons sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois », a souligné Véronique Gagnon, agente de développement agroalimentaire à la MRC du Val-Saint-François, lors du lancement, juste avant la tenue de l’exposition agricole.

C’est le photographe Éliot B. Lafrenière qui est derrière les images et la mise en valeur de l’exposition. Chaque portrait raconte une histoire et met en lumière l’humain derrière l’entreprise agricole. Pour sa part, Jean-Gardy Philistin a contribué à la mise en œuvre du projet en recueillant et en écrivant les témoignages des producteurs.

« C’est une approche nue et frontale. Je ne travaille pas des compositions complexes qui cherchent à dynamiser les images. Je présente des sujets comme ils se présentent en cherchant à rendre l’éclat de la lumière, la qualité des détails et des textures que nous pouvons retrouver dans les visages. Je souhaite travailler l’éclat de la lumière sur les objets. Nous y avons consacré une année complète de travail. Ça m’a permis de découvrir des mondes qui m’étaient inconnus », de commenter le photographe.

L’exposition sera ensuite présente dans les marchés publics et les lieux culturels du Val-Saint-François. La population est d’ailleurs invitée à la découvrir les samedis 26 septembre et 3 octobre prochains au Marché Locavore, à Racine, et les samedis 10 et 17 octobre, au Marché champêtre de Melbourne.

« Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Plan de développement de la zon agricole. En donnant un visage aux fermes de note territoire, elle permet à la population de mieux comprendre le travail des agriculteurs, de mettre en valeur leur apport à la société et de favoriser une meilleure cohabitation sur le territoire du Val-Saint-François, où il existe près de 500 fermes. En fait, la zone agricole représente 82 % du territoire », a soutenu Véronique Gagnon.