Ferme S. Roy inc. : Une troisième génération de producteurs porcins passionnés

la Ferme S. Roy inc. s’impose encore aujourd’hui comme l’une des entreprises porcines les plus structurées et les plus autonomes de la région et de la province.

Danville - À Danville, au cœur d’un secteur où l’agriculture demeure un pilier économique majeur, la Ferme S. Roy inc. qui s’impose encore aujourd’hui comme l’une des entreprises porcines les plus structurées et les plus autonomes de la région et de la province.

Dirigée par les frères Stéphane et Guy Roy, l’entreprise familiale repose sur trois générations d’exploitants et de développement. Au fil du temps l’entreprise aura su évoluer au rythme des besoins du marché, tout en conservant une gestion axée sur l’efficacité, les valeurs humaines, la rigueur et la valorisation de son personnel.

Fondée à l’époque par le patriarche de la famille, M. Pierre Roy, puis reprise par ses fils Bertrand et Laurent, qui ont su consolider les bases de l’entreprise, la ferme a progressivement pris de l’expansion avant d’être progressivement acquise par Stéphane avec une première portion en 2002 et entièrement par la suite au cours de l’année 2011 à laquelle s’est greffée l’arrivée de son frère Guy comme copropriétaire quelques années plus tard.

Le véritable virage moderne survient justement lorsque Stéphane Roy rachète la première portion appartenant à son père. À ce moment, la production annuelle tourne autour de 3 000 porcs, un volume respectable, certes, mais somme toute encore modeste.

En 2007, son frère Guy se joint à l’entreprise comme travailleur, puis les deux frères deviendront, comme mentionné plus haut, officiellement copropriétaires en 2015. Ils forment un duo solide et complémentaire ayant une vision commune d’autonomie d’actions et d’opérations.

Sous leur gouverne, la Ferme S. Roy inc. connaîtra une croissance constante au fil du temps. Aujourd’hui, avec une production dépassant les 45 000 porcs par année, soit plus de 865 bêtes par semaine, le joyau familial est certainement des plus ancrés au cœur de son champ d’activité.

Pour soutenir un tel volume, les propriétaires ont donc misé sur cette vision d’autonomie maximale qui les caractérise, en revisitant notamment leurs façons de faire en matière de fabrication de moulée, de culture du grain et d’optimisation des infrastructures.

La ferme produit désormais plus de 240 tonnes de moulée par semaine, une expertise rare dans l’industrie porcine québécoise qui témoigne concrètement de leur volonté de demeurée maître de chacune des étapes de leur production.

« Nous sommes des producteurs à notre compte, pas des producteurs à forfait pour des géants de l’industrie », souligna Stéphane Roy, qui, par l’entremise de ces quelques mots, résuma plutôt bien l’identité de l’entreprise.

Aujourd’hui, la Ferme S. Roy inc. compte sur l’apport de plus d’une trentaine d’employés œuvrant en boucherie boutique, à la gestion des équipements et au cœur des sept sites d’élevage de la ferme répartis à travers les municipalités de Danville, Kingsey Falls, Saint‑Félix et Saint‑Élizabeth‑de‑Warwick. S’il y a un point d’honneur sur lequel les propriétaires insistent avec conviction, c’est la qualité de leur équipe.

« Notre réussite repose sur l’excellence, la fiabilité et la fidélité de nos employés. Ils sont le cœur de l’entreprise. », de poursuivre M.Roy lors de l’entrevue accordée à l’auteur de ces lignes. Plusieurs d’entre eux cumulent d’ailleurs de nombreuses années de service au sein de l’entreprise, témoin important de l’esprit de groupe qui règne au sein de la ferme.

C’est justement l’un de ces employés de longue date, Christophe Lepage, responsable de la boucherie, qui suggéra il y a quelques années d’ouvrir un point de vente directement à la ferme. De cette idée est née la boutique « Le Porc des Roy », située au 70, route 255 à Danville, suivie d’une seconde succursale sur le boulevard Coackley à Val-des-Sources. Environ 20 porcs par semaine y sont transformés pour la vente au détail, permettant au public de découvrir la qualité des produits maison.

« Les gens nous connaissent peut‑être davantage par les boutiques, mais ce volet représente une infime partie de nos activités. C’est surtout une façon de rejoindre les gens et de faire découvrir la diversité et la qualité de nos produits », a poursuivi le propriétaire.

L’implication communautaire est également au cœur de leur ADN de la famille. En effet les Roy soutiennent non seulement la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources via les 5 à 7 Apéro Cochon, mais, depuis trois ans maintenant, ils organisent aussi la Journée poutine cochonne. Cet événement, qui se veut convivial et rassembleur, se déroulera sur le site de la boutique Le Porc des Roy à Danville. Les participants pourront y déguster une délicieuse poutine préparée spécialement pour l’occasion.

En effet, une partie des recettes de chaque poutine vendue sera reversée à l’ACFA (Au cœur des familles agricoles), « un organisme essentiel dédié à la santé mentale des producteurs agricoles ». En 2025, ce sont plus de 40 000 $ qui ont été remis à l’organisme par le biais de cette initiative, notamment réalisée en partenariat avec les Éleveurs de porcs de l’Estrie. Après avoir attiré tout près de 1 200 personnes l’an dernier, l’événement sera de retour le 19 septembre prochain.

Pour les prochaines années, les gestionnaires souhaitent principalement stabiliser les actifs, renforcer encore davantage le volet de service client, dénicher de nouvelles méthodes de maximiser la diversité de produits et développer leur nouvelle sucrerie de 15 000 entailles, ajoutée aux actifs de la Ferme à la fin de l’année 2025.