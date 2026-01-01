Une série de 20 portraits de producteurs agricoles et forestiers

Val-Saint-François — Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de développement de la zone agricole du Val-Saint-François, la MRC présente une série de 20 portraits de productrices et producteurs agricoles et forestiers qui sera dévoilée au cours des prochaines semaines sur ses réseaux sociaux, afin de mettre en valeur leur réalité ainsi que l’apport significatif du secteur agricole à l’alimentation et à l’aménagement du Val-Saint-François.

En novembre 2025, alors que la nature invite au ralentissement, le moment était opportun pour aller à la rencontre d’entrepreneurs agricoles et forestiers, qui habitent et façonnent le territoire du Val.

Une vingtaine de productrices et producteurs agricoles et forestiers, issus de différentes municipalités et de divers secteurs, ont accepté d’ouvrir leurs portes et leurs terres afin de partager leur réalité et les défis de leur quotidien. Qu’ils élèvent des vaches laitières, des porcs, ou des moutons, qu’ils travaillent la laine, le sirop d’érable, le miel, le fromage, les sapins ou le bois, toutes et tous partagent un rapport particulier avec l’autonomie, ainsi qu’un lien profond avec la matière vivante et le rythme des saisons.

À travers une série de portraits, qui seront présentés chaque semaine sur les pages Facebook et LinkedIn de la MRC, le projet Lumière mettra de l’avant des personnes pour qui leur passion, devenue métier, occupe une place centrale dans leur vie.

La zone agricole représente 82 % du territoire du Val-Saint-François. Valoriser la réalité des producteurs qui y vivent et travaillent, c’est reconnaître leurs défis quotidiens, leur contribution essentielle à notre économie et à la vitalité de nos villages. C’est aussi mieux comprendre l’importance d’une cohabitation harmonieuse sur notre territoire.

Suivez les pages de la MRC du Val-Saint-François sur Facebook et LinkedIn pour ne rien manquer de cette série.