Une première saison de framboises hors-sol pour la bleuetière Le champ bleu de Saint-Adrien

Saint-Adrien — C’est en présence de représentants des médias, de partenaires et de membres de la communauté que la bleuetière Le champ Bleu marquait une première dans la région le 24 juillet dernier avec le lancement officiel de sa production de framboises cultivées hors-sol.

Implantée à Saint-Adrien depuis plus de 20 ans, « cette petite entreprise familiale innove en adoptant une méthode de culture encore peu répandue au Québec : la production de framboises en pots, sous abris parapluies. »

On explique que cette approche permet une meilleure protection des plants contre les intempéries, une réduction de l’utilisation d’intrants, et offre des fruits de grande qualité dans des conditions de culture optimisées.

« On voulait offrir des framboises savoureuses tout en respectant notre environnement et notre réalité agricole. Cette méthode, on l’a adaptée à notre échelle, ici, en pleine nature, à Saint-Adrien », souligna par ailleurs Mme Émilie Windsor, copropriétaire de la Bleuetière le champ Bleu depuis 2021.

« Fait rarissime dans ce type de production : le champ est accessible en autocueillette, offrant à la population locale et aux visiteurs une expérience de récolte unique, en contact direct avec une agriculture innovante et durable. Il s’agit d’ailleurs de l’une des seules entreprises au Québec à offrir l’autocueillette de framboises cultivées hors-sol et sous parapluies. Les participants présents ont pu visiter les installations, échanger avec les artisans du projet et, bien sûr, déguster les premières framboises de la saison — fraîches, juteuses et cultivées avec passion. »

« Avec l’arrivée des framboises cultivées hors-sol en 2025, Le champ Bleu franchit une nouvelle étape dans son développement. Cette innovation témoigne de l’engagement de la ferme envers une agriculture résiliente, durable et ancrée dans sa communauté, tout en continuant d’offrir une expérience authentique et familiale à ses visiteurs. Soulignons que ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, dans le cadre de l’Initiative ministérielle : relève agricole et entrepreneuriat ainsi que du programme Prime-Vert. »

On ajoute que La MRC des Sources, la SADC des Sources et La Financière agricole du Québec ont également été des partenaires clés de cette démarche.