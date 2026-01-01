La MRC du Val‑Saint‑François lance une série d’activités de réseautage pour le milieu agricole

Val-Saint-François — La MRC du Val‑Saint‑François lance une série d’activités de réseautage destinées aux productrices et producteurs agricoles du territoire.

Intitulées Les jasettes agricoles du Val, ces rencontres sont issues du sous-comité agriculture de la Table santé mentale du Val-Saint-François et organisées en collaboration avec la Direction de santé publique de l’Estrie, le Syndicat local de l’UPA du Val‑Saint‑François, Au cœur des familles agricoles (ACFA) et la municipalité de Melbourne.

Quatre rencontres gratuites se tiendront de février à mai 2026 dans différents lieux du territoire. Elles aborderont des thématiques concrètes et variées liées à la réalité agricole, toujours dans une approche conviviale et accessible.

La première activité aura lieu le 18 février 2026, à la Fromagerie Nouvelle France, à Racine, et portera sur un enjeu central : la conciliation travail‑famille en agriculture. Autour de croissants, rôties et produits locaux, les participantes et participants seront invités à échanger sur leurs défis, leurs expériences et leurs pratiques gagnantes, dans une ambiance chaleureuse et informelle.

Ces rencontres visent à offrir des espaces de discussion favorisant le partage, l’élargissement du réseau social, le bien‑être psychologique et la réduction de l’isolement, une réalité encore trop souvent présente dans le milieu agricole.

La programmation complète des activités est disponible dès aujourd’hui afin de permettre aux productrices et producteurs de planifier leur participation à l’ensemble des jasettes.