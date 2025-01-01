L’UPA présente la 21e édition des Portes ouvertes Mangeons local le dimanche 7 septembre, partout au Québec

Sherbrooke – Le dimanche 7 septembre 2025, de 10 h à 16 h, le public est convié à rencontrer des productrices et producteurs agricoles lors des Portes ouvertes Mangeons local. Organisé pour une 21e édition par l’Union des producteurs agricoles (UPA), cet événement offre une immersion dans la réalité de 56 fermes, partout au Québec, dont 4 en Estrie. Soulignons que certaines d’entre elles ne sont pas accessibles au grand public le reste de l’année!

Au programme : visites guidées, animations, ateliers, dégustations, autocueillette, rencontres avec des animaux et plus encore. Les activités sont gratuites et plairont à toutes et tous.

Les Portes ouvertes Mangeons local sont une occasion privilégiée pour découvrir le savoir-faire des productrices et producteurs agricoles et forestiers, tout en mettant en lumière leur engagement envers une agriculture durable et des pratiques écoresponsables. Ce contact direct rappelle ainsi l’importance de soutenir une agriculture locale, forte et résiliente.

Les fermes participantes en Estrie

- Ferme La Seigneurie (Lait, grains er acériole) : 189 rang 9 et 10, Saint-Camille, J0A AG0

- Domaine Ives Hill (Cassis) : 12, chemin Boyce, Compton, J0B 1L0

- Ferme Le Sabot d'or ( Grand gibiers) : 976, Québec-253, Cookshire-Eaton, J0B 1M0

- Ferme piscicole des Bobines (Aquaculture) : 1, rue Saint-Henri, East Hereford, J0B 1S0

Depuis 21 ans, cette journée est un moment fort en échanges entre les productrices, les producteurs et le public. S’intéresser à la profession agricole et choisir les produits locaux, c’est valoriser et promouvoir nos entreprises d’ici », a déclaré Martin Caron, président général de l’UPA.

« Les Portes ouvertes Mangeons local, c'est un événement rassembleur. Oui, c'est faire des visites intéressantes de fermes aux productions diversifiées, mais c'est surtout un moment à la découverte d’histoires et de passions. De comprendre d’où viennent nos aliments et de poser un regard sur le métier et la réalité de nos productrices et producteurs », a souligné Marie-Eve Janvier, porte-parole de l’événement.

« Chaque année, les Portes ouvertes font rayonner l’agriculture aux quatre coins du Québec et soulignent le travail exceptionnel de ceux et celles qui nous nourrissent. Je vous invite à prendre part à cet événement en grand nombre et à vous inspirer de l’occasion pour choisir des aliments frais et locaux. Bonne visite! », a lancé André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec.

Mangeonslocal.ca

Pour planifier ses visites, il suffit de se rendre sur mangeonslocal.ca dans l’onglet Portes ouvertes ou de télécharger l’application du même nom. Cet outil permet aux visiteurs de planifier un itinéraire en fonction des activités proposées et de leurs intérêts. Le portail Mangeons local, présenté par Aliments du Québec, est accessible toute l’année et met de l’avant 1 800 lieux à découvrir partout au Québec tels que des fermes, marchés publics, restaurants et microbrasseries.

Concours présenté par Maxi/Provigo

À la suite de leur visite de fermes lors des Portes ouvertes Mangeons local, les participants seront invités à remplir un sondage d’appréciation pour courir la chance de gagner l’un des trois prix tirés au sort : deux cartes-cadeaux d’une valeur de 1 000 $ chacune, échangeables chez Maxi et Provigo, et un panier de produits locaux d’une valeur de 350 $.

