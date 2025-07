Les récoltes à la Source lancent leur deuxième saison de glanage

MRC des Sources — L’initiative de glanage dans la MRC des Sources appelée Les récoltes à la source revient pour une seconde saison de la pratique de ramassage de fruits et légumes demeurés en surplus dans les champs ou terroirs des producteurs participants de la région.

L’activité est notamment rendue possible grâce à la contribution financière du Comité estrien des Saines Habitudes de Vie, de la Caisse Desjardins des Sources et de généreux partenaires au sein de la MRC des Sources, soit : Palco, Solutions Thermo, Ostéopathie des Sources, Clinique de Physiothérapie d’Asbestos et Danville en Transition.

Porté par Cuisine Amitié, ce projet communautaire a pour but de lutter contre le gaspillage alimentaire, de renforcer les liens entre les citoyens et de soutenir les organismes locaux en produits frais et en saison.

Pour ce faire, le principe est qu’une équipe de valeureux bénévoles est mobilisée pour se rendre chez un propriétaire et/ou producteur qui accepte de valoriser ses surplus en les confiant à la cueillette par les membres de l’organisme. Ensuite ceux-ci répartissent le lot en trois parts égales, soit 1/3 pour le producteur, 1/3 destiné aux organismes de la région et tout autant pour les bénévoles.

Ainsi, les récoltes à la source sont à la recherche de citoyens de la MRC des Sources possédant un grand jardin, des arbres fruitiers ou encore des petits fruits désireux de collaborer à l’initiative en partageant leur surplus de récolte.

Pour en apprendre davantage sur les récoltes à la source ou obtenir plus d’informations sur le sujet, les gens sont invités à consulter la page Facebook de l’organisme ou encore communiquer avec Mme Marianne Galzin, chargée de projet, par courriel à l’adresse : [email protected].