La MRC des Sources et les acteurs forestiers en viennent à une entente

MRC des Sources — Une médiation qualifiée « d’innovante et fructueuse » aura mené la MRC des Sources, le Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec et la Coopérative Laforêt, ont annoncé le 19 juin dernier une entente entre les partis permettant de conclure ladite médiation amorcée en janvier de cette année et ainsi de dépasser les différends initiaux liés au règlement 283-2024.

L’entente centrée sur l’innovation et la collaboration se veut gagnant-gagnant pour tous en ouvrant la voie à des solutions durables et structurantes pour l’avenir du couvert forestier régional.

« L’entente conclue clarifie plusieurs aspects techniques du règlement, notamment sur les seuils de récolte, les déclarations et les bandes de protection, tout en réaffirmant l’importance d’une gestion durable de la forêt. L’entente renforce ainsi l’esprit du règlement en misant sur des approches incitatives et des partenariats structurants avec les acteurs du milieu forestier. Une harmonisation accrue du règlement avec les programmes existants de mise en valeur des forêts privées et l’ajout de mécanismes incitatifs destinés à encourager l’application par les propriétaires forestiers sont prévus à l’entente. Grâce à cette entente, un partenariat est maintenant établi entre les différents acteurs afin d’améliorer la documentation, de soutenir la formation continue des propriétaires ainsi que pour promouvoir et développer une filière forestière résiliente aux changements climatiques. », mentionne conjointement des bureaux de la MRC des Sources et du Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec.

« Cette entente traduit une volonté partagée de protéger les milieux naturels tout en soutenant une foresterie responsable, intégrée et résiliente aux changements climatiques. Fidèle à ses objectifs de protection et de mise en valeur du territoire forestier, la MRC des Sources a su, par le dialogue, bâtir une entente constructive avec les acteurs du milieu, fondée sur l’écoute, la confiance et la recherche de solutions durables », invoque le préfet de la MRC des Sources et maire de la Ville de Val-des-Sources, M. Hugues Grimard.

Le président du syndicat des producteurs forestiers souligna pour sa part toute l’importance que revêt une saine communication.

« En acceptant de revoir sa règlementation en matière d’abattage d’arbre pour l’ajuster à la réalité forestière, la MRC des Sources fait preuve de leadership et de sens des responsabilités. Cette entente prouve une fois de plus un vieil adage : quand on se parle, on finit toujours par se comprendre. Elle ouvre également la voie à une nouvelle ère dans les relations entre la MRC et ses producteurs forestiers, une ère basée sur l’écoute et la collaboration en faveur de la protection et l’exploitation durable de notre forêt privée ».

Rappelons que le règlement 283-2024, adopté en novembre 2024, visait à moderniser l’encadrement des activités forestières en vigueur depuis 2008 sur le territoire de la MRC des Sources.

C’est donc dire que la MRC des Sources s’engage donc dans un processus de modification du règlement sur l’aménagement forestier, qui est la première étape de la mise en œuvre de cette entente. Il est aussi prévu de développer des mesures de soutiens aux propriétaires et de foresterie durable dans les prochaines années.

