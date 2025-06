Le Marché Locavore de Racine : un incontournable festif et gourmand de l’été !

Racine - Depuis le 31 mai jusqu’au 25 octobre 2025, tous les samedis de 9 h à 13 h, beau temps, mauvais temps, le Marché Locavore de Racine battra son plein sous ses charmantes structures permanentes.

Grâce à celles-ci, ni la pluie ni le vent n’arrêtent les rencontres, les découvertes et les plaisirs gourmands ! Véritable rendez-vous hebdomadaire au cœur de la communauté, le Marché Locavore réunit une soixantaine d’exposants passionnés, producteurs, artisans et transformateurs, qui partagent un même engagement pour la qualité, le local et l’environnement.

Cette saison, plusieurs nouveaux visages se joignent à la grande famille locavore, ajoutant à la diversité déjà bien riche de l’offre. Nouveauté 2025 : Un chef sous le chapiteau, une série de cinq événements présentés lors des journées membres de la coop.

Cinq chefs invités viendront préparer et servir sur place des bouchées inspirées des produits du marché — une occasion unique de goûter à la créativité de talents d’ici ! Ajoutez à cela des prestations musicales ponctuelles, des activités variées pour petits et grands, une ambiance conviviale et vous obtenez la recette parfaite pour un samedi matin inoubliable !

Au Marché Locavore, on découvre, on échange et, surtout, on célèbre la qualité, la richesse et la diversité des produits d’ici.