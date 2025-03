Le règlement encadrant les activités forestières de la MRC des Sources entre en vigueur

MRC des Sources - Le 6 mars dernier, la MRC des Sources annonçait l’entrée en vigueur officielle du règlement 283-2024, après que la Commission municipale du Québec (CMQ) eût annoncée qu’elle confirme la conformité du règlement 283-2024 au Schéma d’aménagement et de développement durable.

La note de presse émis par les bureaux de la MRC, fais état d’une documentation officielle qui, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, sera transmise par courrier aux propriétaires concernés.

La MRC tenue également à rappeler […] « que cette règlementation a pour objectif d’assurer un équilibre entre la gestion responsable des ressources forestières et les préoccupations environnementales et économiques de la région. […] Consciente que l’application du règlement peut soulever des questions, la MRC des Sources met à la disposition des propriétaires un document de vulgarisation afin de les aider à mieux comprendre ses implications. Une page d’information se retrouve d’ailleurs sur le site internet de la MRC. La plateforme de déclaration ou de demande de permis est dès maintenant disponible en ligne. La MRC demeure aussi disponible pour répondre aux interrogations des citoyens et citoyennes. Des plages horaires seront d’ailleurs bientôt annoncées afin de planifier des rencontres individuelles dans chaque municipalité. »

Une médiation avec le syndicat des producteurs forestiers du sud du Québec demeure toutefois un engagement pour la MRC des Sources.

« Cette démarche repose sur l’écoute mutuelle et l’analyse objective des faits, afin de dissiper tout malentendu et de favoriser une compréhension commune du règlement. Il est essentiel que les partis fassent preuve de retenue et de respect mutuel afin de favoriser un climat d’échange serein et constructif, le tout dans l’intérêt de l’ensemble de notre communauté. »

À noter qu’il est possible de consulter les documents relatifs à ce dossier via le site internet de la MRC ou encore en se présentant en personne à ses bureaux.

Pour toute question et/ou information supplémentaire, les gens sont invités à communiquer directement avec la MRC des Sources par téléphone au 819 879-6661 ou par courriel au [email protected].