Le PDZA 2024-2029 du Val-Saint-François est maintenant en ligne

Richmond — La MRC annonce que le nouveau Plan de développement de la zone agricole (PDZA) pour le Val-Saint-François est disponible en ligne sur son site internet.

Les gens peuvent y consulter une version complète, une version synthèse ainsi que le plan d’action 2024-2029. Rendez-vous au www.val-saint-francois.qc.ca, sous la section Développement socioéconomique.

La MRC du Val-Saint-François a entamé son processus de révision de son Plan de développement de la zone agricole (PDZA) en mars 2023. Cette démarche aura permis de mettre à jour le portrait agricole de la MRC, ainsi que de se doter d’une vision et d’un nouveau plan d’action pour les cinq années à venir.

Le plan de développement de la zone agricole (PDZA) vise à cibler les actions à réaliser pour dynamiser la zone agricole dans toutes ses facettes selon les particularités du territoire et les besoins du milieu agricole de la MRC.

Un comité de suivi du PDZA a été impliqué tout au long du processus de révision permettant de bien enligner les différentes étapes du projet. La MRC a consulté la population, les producteurs agricoles, les transformateurs agroalimentaires, ainsi que les partenaires et les experts du secteur agricole et agroalimentaire. Ces consultations ont pris diverses formes, comme des rencontres ciblées et publiques, ainsi que des sondages. Il a été possible de recueillir les enjeux, les besoins et les opinions de toutes les parties prenantes, permettant ainsi l’élaboration d’un nouveau plan d’action en réponse aux attentes du milieu.

« Notre démarche de révision du PDZA s’est faite avec une approche concertée et de cocréation avec les acteurs du milieu. Ainsi, les pistes d’actions proposées dans le plan d’action 2024-2029 proviennent des besoins et des idées des gens qui ont participé aux différentes consultations qui ont eu lieu de mars 2023 à décembre 2023 », précise Véronique Gagnon, agente de développement agroalimentaire qui a coordonné la réalisation des travaux du PDZA.

Le plan d’action compte huit chantiers de travail séparés en deux catégories, soit la gouvernance locale et la gouvernance régionale. Les chantiers relevant de la gouvernance locale sont principalement mis en œuvre par la MRC, toujours en étroite collaboration avec les parties prenantes de son territoire. Les chantiers à tangente régionale sont ceux qui répondent principalement à des enjeux régionaux et seront, dans la majorité des cas, mis en action par une entité régionale ou par des ententes sectorielles entre les MRC de l’Estrie.

Rappelons que la MRC du Val-Saint-François a bénéficié d’une aide financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) pour réaliser cette démarche.