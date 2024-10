Les Granu-Laines, un fertilisant issu de l’économie circulaire

Val-Saint-François - La MRC du Val-Saint-François consacre temps et effort à orienter les entreprises de la région vers l’économie circulaire. Dans ce sens, elle a mis en place un service gratuit d’accompagnement.

Le modèle de production québécois est de type « extraction-consommation-élimination ». Seulement 3,5 % de l’économie québécoise peut être qualifiée de circulaire, alors que la moyenne mondiale s’établit à 7,2 %. En d’autres termes, 96,5 % des produits sont consommés de façon linéaire : on extrait, on consomme, on jette.

L’économie circulaire est un « système de production, d’échange et de consommation visant à optimiser l’utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un service, dans une logique circulaire, tout en réduisant l’empreinte environnementale et en contribuant au bien-être des individus et des collectivités ».

Dans la région, diverses entreprises ont expérimenté avec succès les bienfaits de l’économie circulaire, une façon de faire bénéfique à toute la communauté. Les exemples sont nombreux…

Les laines Finn d’Or est une entreprise d’élevage et de transformation de moutons située à Saint-François-Xavier-de-Brompton. Les propriétaires produisent des agnelles de reproduction et de l’agneau de marché ainsi que de la laine pour en faire du fil et divers produits pour feutrage, filage à la main, balle de séchage, etc.

Une portion de la laine possède des brins trop courts ou trop sales pour être utilisés pour les divers produits. Cette laine de moindre qualité était auparavant considérée comme un résidu; elle était inutilisée ou exportée à perte à l’extérieur du pays.

De cette problématique émerge l’idée innovante de développer un fertilisant constitué de laine à 100 %. C’est ainsi qu’ont vu le jour les Granu-Laines, un produit qui s’inscrit parfaitement dans l’économie circulaire, car il permet une valorisation à valeur ajoutée et à l’échelle locale.

Son utilisation dans les potagers, plates- bandes ou plantes d’intérieur, contribue à la croissance des plantes par son apport en azote, sa rétention de l’eau et son aération du sol. La laine est même une barrière naturelle contre les limaces.

Dans une zone industrielle, plusieurs entreprises peuvent ainsi collaborer pour partager et valoriser leurs déchets. Par exemple, les résidus d’une entreprise de menuiserie, comme la poussière de bois, peuvent servir à une autre entreprise dans la fabrication de litières pour animaux. Ce type de synergie industrielle optimise les ressources et réduit les coûts de gestion des déchets.

« Avec cet accompagnement de la MRC du Val-Saint-François, les entreprises ont accès à une banque d’experts et à des filières existantes de mise en valeur, et elles bénéficient d’un soutien pour la recherche de financement », de dire Levente-Charles Bocz, chargé de projet (Écoresponsabilité et changements climatiques) à la MRC du Val Saint-François.

Fonds écoresponsable

Par ailleurs, le Fonds écoresponsable vise à soutenir financièrement la réalisation d’initiatives environnementales concrètes chez les petites entreprises et les organismes à but non lucratif du territoire. Il se veut un catalyseur d’initiatives écoresponsables dans la MRC et s’inscrit dans une vision régionale d’économie circulaire. Ce fonds est rendu possible grâce à la contribution de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François et de la Fondation familiale Trottier.

Cette subvention de la MRC du Val-Saint-Francois vise à vous soutenir dans l’acquisition d’équipement ou la réalisation d’amélioration locative qui contribuent à verdir les opérations. Plus précisément, les organismes à but non lucratif sont admissibles à une subvention allant jusqu’à 75 % de leur projet, et ce jusqu’à un montant de 5000 $ alors que les entreprises privées peuvent bénéficier d’une subvention de 50 % pour un montant maximal aussi de 5000 $.

Par exemple, cette aide financière peut aider à l’achat de vaisselle réutilisable ou à l’installation d’un support à vélo pour favoriser la mobilité durable. Elle peut permettre la mise en place de barils de récupération de l’eau de pluie ou le verdissement du stationnement.

Si les entreprises ont des idées de projets dont elles souhaitent valider l’admissibilité, il ne faut pas qu’elles hésitent à contacter le personnel de la MRC du Val-Saint-François.