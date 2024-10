Plongez dans les couleurs éclatantes de la Région des Sources

Val-des-Sources – Quoi de mieux que de découvrir la Région des Sources à l’apogée de ses couleurs automnales ? C’est exactement ce que vous propose le séjour exploratoire automnal organisé par Place aux jeunes, en collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond-Bois-Francs et la MRC des Sources ! Cette invitation s’adresse tant aux nouveaux résidents de notre magnifique région qu’à ceux et celles qui envisagent de s’y installer. Tenté par l’aventure ? Notez dès maintenant les dates du 7, 8 et 9 novembre prochain dans votre agenda !

Un séjour exploratoire aux mille couleurs de l’automne

Ce séjour exploratoire automnal, véritable opération séduction, est une occasion unique de découvrir la Région des Sources. Qui est concerné ? Les gens désirant s’installer ici ainsi que les nouvelles personnes résidentes. Au programme : des activités de réseautage, des sorties en plein air, des découvertes culturelles et gastronomiques… En somme, une immersion totale pour une opération charme ! Cette initiative s’inscrit dans les services d’accompagnement de l’Escouade d’accueil, visant à faciliter l’installation et l’intégration dans notre belle région.

Pourquoi une Escouade d’accueil ?

L’Escouade d’accueil est une équipe dynamique composée de deux jeunes femmes de la région, dont le mandat est d’accompagner les nouveaux arrivants dans toutes les étapes de leur démarche, de l’idée folle d’un déménagement à la première année d’installation. Ce duo, fruit d’une collaboration entre Place aux jeunes (du Carrefour jeunesse-emploi) et la MRC des Sources, est passionné par leur beau coin de pays et adore en faire connaître les attraits et les petits secrets bien gardés ! Le séjour exploratoire du 7 au 9 novembre prochain est l’un des trois séjours de groupe offerts cette année. Pour ceux et celles qui ne pourraient se libérer à ces dates, il est également possible d’organiser des séjours individualisés sur mesure, permettant de profiter d’une version abrégée et personnalisée des séjours exploratoires. À noter que les séjours exploratoires sont offerts gratuitement. Pour vous inscrire, contactez Marie-Pier Therrien au 819 879-7667 ou par courriel à [email protected].

Découvrir la vie en région grâce aux séjours exploratoires est rendu possible grâce à la collaboration de nombreux partenaires dont le Gouvernement du Québec, Place aux jeunes en région, la Caisse Desjardins des Sources, le Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond-Bois-Francs, la MRC des Sources, la SADC, le député André Bachand, de même que l’ensemble des municipalités de la Région des Sources.