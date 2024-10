Val-des-Sources — Le vendredi 4 octobre dernier, était une date pour le moins très importante pour la CDC des Sources, alors qu’en présence de la ministre du Revenu national et député de Stanstead, Mme Marie-Claude Bibeau et du préfet de la MRC des Sources, M. Hugues Grimard, la Corporation de développement communautaire lançait officiellement son projet « Agir et Alimenter ».

Ce projet, regroupant une vingtaine de partenaires et totalisant un peu plus de 1,7 M$, a pour objectif d’améliorer l’accès à une alimentation saine, afin d’améliorer la santé des populations plus vulnérables de la région des Sources.

​

Inspirée par les communautés nourricières déjà établies à Saint-Adrien et Saint-Camille, la CDC des Sources porte l’ambition d’actualiser un projet collectif dans le but de créer un milieu de vie engagé à promouvoir un système alimentaire durable, local et résilient.

« Plusieurs actions seront mises en place pour améliorer la santé des populations. Tout d’abord, des initiatives agroalimentaires seront développées autour de chaque école, en collaboration avec les producteurs du milieu, en fonction des besoins de chaque communauté. Une série d’ateliers culinaires est maintenant offerte à tous les élèves des écoles primaires de la Région des Sources. Ces ateliers clés en main permettent aux jeunes d’apprendre des recettes faciles à reproduire à la maison tout en ayant du plaisir dans la cuisine. Finalement, des ateliers de transformations alimentaires sont aussi offerts aux personnes dont la situation actuelle comporte un obstacle à une saine alimentation. », mentionne l’organisme.

« La CDC travaille depuis plus de deux ans à interpeller les différents acteurs afin de pouvoir créer une synergie et mettre sur pied ce projet d’envergure. Nous sommes fiers aujourd’hui de voir tous ces efforts porter fruit et de voir le projet prendre son envol. C’est plus de 800 000 $ du milieu qui est nécessaire pour mener à bien ce projet. » De commenter Mme Caroline Payer, vice-présidente à la CDC des Sources.

« En initiant les enfants directement à l’école par des activités pratiques et ludiques, Agir et Alimenter va renforcer les connaissances des élèves en matière d’alimentation ; leur permettant ainsi de mieux reconnaître et encourager les bonnes habitudes alimentaires. Chapeau à la Corporation de développement communautaire des Sources qui rassemble et accompagne les partenaires dans la réalisation de ce projet porteur pour toute la collectivité ! » Soulligna la ministre Marie-Claude Bibeau,

« La MRC des Sources est fière d’investir 140 000 $, provenant du Fonds Région et Ruralité — volet 2, dans un projet d’envergure tel que le projet Agir et Alimenter de la CDC des Sources. Il s’agit d’un projet qui prend soin de nos générations et qui permet de créer des ponts entre les producteurs, les transformateurs locaux et la population. Nous sommes fiers de voir toute cette mobilisation afin d’offrir à nos communautés des outils pour avoir accès à des aliments sains, et surtout, locaux », ajouta pour sa part le préfet de la MRC des Sources M. Hugues Grimard. »