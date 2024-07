Les tires de tracteurs et de camions se tiendront à Richmond

Richmond — Les tires de tracteurs et de camions se tiendront cette année les 2 et 3 août prochain sur le terrain de l’exposition agricole de Richmond.

Habituellement, cette activité se tient dans le cadre de l’Expo Vallée de Coaticook. Cette année, l’événement n’a pas lieu. Les organisateurs des tires se sont donc tournés vers Richmond pour tenir les festivités.

Pas moins de 80 participants devraient se joindre à la fête. « Les véhicules vont tirer une machine qui devient de plus en plus lourde au cours du trajet. C’est celui qui va le plus loin qui gagne la compétition », raconte Gilbert Carrier, un des sept promoteurs de cet événement.

« C’est une activité très spectaculaire. Il y a beaucoup de participants. Ça fait du bruit et les gens adorent cette compétition », de dire M. Carrier.

Les festivités débutent le vendredi soir avec les catégories pick-up et semi (10 roues). Le samedi après-midi, ce sont les tracteurs de ferme qui prendront la relève alors que les tracteurs de ferme modifiés seront à l’honneur le samedi soir.

« Il y a beaucoup de plaisir à avoir en se rendant à ces compétitions.

Le coût d’entrée sur les lieux de compétition est de 20 $ par jour. C’est gratuit pour les 11 ns et moins.

« C’est important de dire que les tires de Coaticook sur les terrains du CRIFA de Coaticook sont maintenant rendus à Richmond. Nous sommes très heureux d’avoir trouvé un nouveau site pour que les véhicules puissent se disputer les grands honneurs », souligne le promoteur.

Si l’on se fie aux années passées, ce sont des milliers de visiteurs qui devraient fouler le terrain de l’exposition agricole de Richmond pour voir cette compétition.