La préparation du Plan de développement d’une communauté nourricière va bon train

Saint-François-Xavier-de-Brompton — Diverses activités sont organisées dans le cadre de la préparation du Plan de développement d’une communauté nourricière à Saint-François-Xavier-de-Brompton, mais c’est seulement à l’automne que les changements règlementaires devraient être apportés.

Le plan de développement d’une communauté nourricière est un exercice de planification qui vise à développer un système alimentaire local et à le mettre en valeur. Il comprend un état de situation et présente des possibilités de développement pour les ingrédients du système alimentaire.

« Le but est de mettre en place un plan d’action réalisable favorisant l’autonomie alimentaire. Ça touche toute la chaîne alimentaire, dont la production, le transport, la transformation et les consommateurs », souligne Karl Frappier, conseiller du district no 1 à Saint-François-Xavier-de-Brompton et responsable de la préparation et de l’application du Plan de développement d’une communauté nourricière à Saint-François.

Dans ce sens, des conférences se tiendront au cours de l’été et de l’automne. Le 15 juillet, la conférence « Un potager facile d’entretien » aura lieu. Les résidents de Saint-François-Xavier-de-Brompton sont également invités gratuitement à prendre part le 19 août à la conférence « Cuisiner sans recette ». Finalement, le 15 octobre, la conférence « Aménagement paysager comestible » se tiendra au Centre communautaire France-Gagnon-Laprade.

Pour les non-résidents, un montant de 5 $ sera exigé à l’entrée.

Automne

Mais c’est véritablement à l’automne prochain que le Plan de développement d’une communauté nourricière de Saint-François-Xavier-de-Brompton prendra son envol. Des modifications à la réglementation seront alors apportées.

« Le processus de révision réglementaire va commencer au mois d’août. Nous parlons ici par exemple d’autoriser les jardins en façade. Nous prévoyons que les règlements pourront être changés dans un délai de deux mois », de dire M. Frappier.

Ce plan a également au cœur de sa démarche les interactions entre les acteurs du monde agroalimentaire, l’ancrage au territoire et l’accès à des aliments sains, frais et locaux.

« Nous avons également fait des recherches pour savoir ce qu’il se faisait ailleurs. Nous devrons aussi nous assoir avec les gens de la MRC du Val-Saint-François. Tout va comme prévu. Nous avons bien hâte de voir ce que nous pourrons faire avec la réglementation », soutient le conseiller municipal.

Cette démarche se fait conjointement avec la Ville de Windsor. Ce sont les premières municipalités du Val-Saint-François à se lancer dans un tel projet.

Pour les conférences, les gens doivent s’inscrire en appelant au 819 845-3954 (poste 229).