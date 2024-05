Les agriculteurs de la région se joignent à la manifestation

Actualités — L’Étincelle — Plus de 400 personnes ainsi qu’une centaine de tracteurs et autres véhicules de ferme ont déambulé le lundi 22 avril sur le boulevard Bourque à Sherbrooke. Plusieurs agriculteurs de la région étaient d’ailleurs présents.

« L’inflation, les taux d’intérêt et la valeur des terres agricoles tuent des fermes. Les aléas climatiques et les marchés mondiaux menacent les autres. La zone agricole est sans cesse amputée. La paperasse s’alourdit. Loin de l’autonomie pourtant souhaitée par le gouvernement du Québec, c’est de sécurité alimentaire dont il faut maintenant se soucier », exprime Michel Brien, producteur de lait et de foin de commerce à Racine et président de la Fédération de l’UPA-Estrie.

Le député de Richmond à l’Assemblée nationale était sur les lieux de la manifestation. Il a d’ailleurs pris la parole. « Nous sommes ici ; nous ne nous cachons pas. Le caucus de la CAQ pousse très fort et soutient le ministre Lamontagne et le gouvernement pour que des solutions soient données. Nous sommes là avec vous. Ce n’est pas facile et je le comprends. Notre présence ici démontre que nous allons travailler ensemble à trouver des solutions rapidement, je l’espère », de dire André Bachand.

La pression du milieu agricole est constante depuis la fin de 2023.