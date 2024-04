Financer les collectivités par les redevances acéricoles

Actualités-L’Étincelle — Les producteurs et productrices acéricoles de l’Estrie demandent au ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) et au ministère des Finances de retourner les redevances payées par les producteurs et les productrices acéricoles qui exploitent des érablières en terres publiques aux organismes qui gèrent les territoires concernés.

Ces sommes leur permettraient d’assurer un avenir profitable et durable du territoire public estrien.

Les détenteurs de permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière acquittent 1 million $ de redevances annuellement. Ces montants, établis en fonction de la superficie, sont indexés par le MRNF annuellement.

« Nous savons que les organismes qui assurent la gestion des ZECS en Estrie et les organismes à but non lucratif œuvrant pour la nature, la biodiversité, la faune, la flore, la forêt, etc. sont constamment à la recherche de financement pour assurer leurs activités. Nous croyons que ces sommes seraient bien utiles, tout en étant profitables à la collectivité. Cette demande des producteurs est appuyée par les trois MRC concernées », explique Jonathan Blais, acériculteur à La Patrie et président des producteurs et productrices acéricoles de l’Estrie.

Soulignons que les producteurs ont obtenu des résolutions d’appui des MRC du Granit, du Haut-Saint-François et des Sources. L’assemblée générale semi-annuelle des producteurs et productrices acéricoles du Québec a aussi adopté la résolution présentée.